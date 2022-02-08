Наваристий і красивий – простий рецепт супу з квашеною капустою та копченими ковбасками

Квашена капуста – це не тільки просто так, наприклад, з картоплею, а й цікаві салати з іншими овочами та м'яким сиром, і ситні ароматні супи. Як і будь-який інший суп-борщ з капустою, цей теж має настоятися перед подачею.

Якщо ваша квашена капуста з морквою, її додатково в суп можна не додавати. Важливо – ковбаски потрібно обсмажувати на сухій сковороді.

Суп з квашеною капустою та копченими ковбасками / Фото: instagram.com/vkusnashkaaa_a/

Реклама

Рецепт від sami.mozhem.

Суп з квашеною капустою та копченими ковбасками

/ Фото: instagram.com/sami.mozhem

Реклама

Інгредієнти:

400-500 г копчених ковбасок;

300 г квашеної капусти;

1 шт. морква; цибуля;

2-3 середні картоплини;

3 зуб. часнику;

2 ст. л. томатної пасти;

копчена паприка, сіль, перець, духмяний перець, лаврове листя.

Як зробити ароматний часниковий суп з Іспанії – дізнаєтесь тут.



Як приготувати: