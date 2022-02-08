Наваристий і красивий – простий рецепт супу з квашеною капустою та копченими ковбасками

Квашена капуста – це не тільки просто так, наприклад, з картоплею, а й цікаві салати з іншими овочами та м'яким сиром, і ситні ароматні супи. Як і будь-який інший суп-борщ з капустою, цей теж має настоятися перед подачею.
Якщо ваша квашена капуста з морквою, її додатково в суп можна не додавати. Важливо – ковбаски потрібно обсмажувати на сухій сковороді.
Суп з квашеною капустою та копченими ковбасками / Фото: instagram.com/vkusnashkaaa_a/
Рецепт від sami.mozhem.
Суп з квашеною капустою та копченими ковбасками
/ Фото: instagram.com/sami.mozhem
Інгредієнти:
- 400-500 г копчених ковбасок;
- 300 г квашеної капусти;
- 1 шт. морква; цибуля;
- 2-3 середні картоплини;
- 3 зуб. часнику;
- 2 ст. л. томатної пасти;
- копчена паприка, сіль, перець, духмяний перець, лаврове листя.
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Як приготувати:
- У киплячу воду додати сіль і нарізану кубиками картоплю.
- На сухій сковороді обсмажити ковбаски. Відправити їх у каструлю до картоплі.
- На жирі від ковбасок обсмажити подрібнені цибулю, часник та моркву. Обсмажувати до м'якості цибулі. Додати спеції та томатну пасту. Обсмажити трохи і відправити в каструлю.
- За кілька хвилин додати капусту. Дати закипіти. Довести до смаку спеціями.
- Додати духмяний перець, лаврове листя і залишити під кришкою томитися на низькому вогні на 10 хвилин. Дати настоятися.