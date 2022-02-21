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Не отварить, а обжарить – как приготовить полезный салат со свеклой, луком и орехами

Ирина Маслова
21 февраля, 19:07
Свеклу нужно нашинковать как можно тоньше, лук обжаривается отдельно. Советуют заправить салат небольшим количеством бальзамического соуса

Сложно найти продукт, который бы не был органичным по вкусу вместе со свеклой. Как приготовить салат с ней, черносливом и кукурузой – мы рассказывали.

Теперь новый вариант, с обжаренной свеклой.

Салат с жареной свеклой / Фото: Готовит RayVika. Весело. Вкусно и Легко

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Судя по способу приготовления и ингредиентам, этот салат станет только вкуснее, если постоит немного в холодильнике. Есть его можно как теплым, так и холодным.

На канале Готовит RayVika. Весело. Вкусно и Легко просят обращать внимание на обжаривание свеклы. Она не должна жариться, а тушиться в собственном соку на медленном огне.

Салат с жареной свеклой

Ингредиенты:

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  • свекла – 2 шт.;
  • лук репчатый – 2 шт.;
  • бальзамический соус – 1-2 ч. л.;
  • масло растительное – 50 мл;
  • лимонный сок – 2-3 ст. л ;
  • сахар – 1 ч. л.;
  • грецкие орехи – 50-100 г;
  • соль, зелень – по вкусу.

Здесь найдете рецепт с квашеной капустой, для него тоже нужна свекла и еще – фета.

Как приготовить:

  1. Сырую свеклу натереть и добавить одну чайную ложку сахара, перемешать. Обжарить на сухой сковороде на медленном огне в течение 30 минут. Выложить в салатницу и накрыть крышкой.
  2. Лук нарезать соломкой. Обжарить до золотистости, в конце добавить немного соли. Добавить с маслом к свекле. Добавить сок лимона к луку и свекле.
  3. Добавить бальзамический соус и перемешать.
  4. Грецкие орехи измельчить, добавить к салату. Нарезать зелень и добавить в салат. Перемешать. Довести до вкуса перцем, солью.

Здесь смотрите процесс приготовления этого салата.

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