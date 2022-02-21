Не відварювати, а обсмажити – як приготувати салат з буряком, цибулею та горіхами

Складно знайти продукт, який би не був органічним за смаком разом з буряком. Як приготувати салат з ним, чорносливом та кукурудзою – ми розповідали.
Тепер новий варіянт, з обсмаженим буряком.
Салат с жареной свеклой / Фото: Готовит RayVika. Весело. Вкусно и Легко
Судячи зі способу приготування та інгредієнтів, цей салат стане тільки смачнішим, якщо постоїть трохи в холодильнику. Їсти його можна як теплим, так і холодним.
На каналі Готує RayVika. Весело. Смачно та Легко просять звертати увагу на обсмажування буряка. Він має тушкуватись у власному соку на повільному вогні.
Салат зі смаженим буряком
Інгредієнти:
- буряк – 2 шт.;
- цибуля ріпчаста – 2 шт.;
- бальзамічний соус – 1-2 ч. л.;
- олія – 50 мл;
- лимонний сік – 2-3 ст. л;
- цукор – 1 ч. л.;
- волоські горіхи – 50-100 г;
- сіль, зелень – за смаком.
Тут знайдете рецепт з квашеною капустою, для нього теж потрібні буряки і ще – фета.
Як приготувати:
- Сирий буряк натерти і додати одну чайну ложку цукру, перемішати. Обсмажити на сухій сковороді на повільному вогні 30 хвилин. Викласти в салатницю та накрити кришкою.
- Цибулю нарізати соломкою. Обсмажити до золотавості, наприкінці додати трохи солі. Додати з олією до буряків. Додати сік лимона до цибулі та буряків.
- Додати бальзамічний соус та перемішати.
- Волоські горіхи подрібнити, додати до салату. Нарізати зелень і додати в салат. Перемішати. Довести до смаку перцем, сіллю.
Тут дивіться процес приготування цього салату.