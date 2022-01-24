Немецкий теплый сэндвич "Крепкий Макс" – его стоит попробовать на завтрак

Что может быть сытнее хорошего сэндвича с вкусными составляющими? Только те сэндвичи, которые отличаются оригинальностью. Об одном таком – кубинском, с индейкой и джемом, – мы рассказывали.

"Крепкий Макс" из Германии и это не только качественный, то есть сытный завтрак, но и отличный перекус.

Немецкий сэндвич "Крепкий Макс" / Фото: instagram.com/soisblessed

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Вариантов "Макса" много, но сверху обязательно должно быть жареное яйцо, а все ингредиенты сэндвича должны лежать на кусочке черного хлеба.

И да. Не жалейте мяса. Будет это ветчина, отварная курица или говядина.

Немецкий сэндвич "Крепкий Макс"

Немецкий сэндвич "Крепкий Макс" / Фото: instagram.com/katie_holzapfel

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Ингредиенты:

черный хлеб;

твердый сыр;

ветчина;

яйца;

горчица;

сливочное масло;

чеснок.

С белым хлебом и вялеными помидорами – так готовят сэндвичи в Италии и называются они трамеццини. Как их сделать к завтраку – читайте здесь.

Как приготовить:

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