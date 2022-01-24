Немецкий теплый сэндвич "Крепкий Макс" – его стоит попробовать на завтрак

Что может быть сытнее хорошего сэндвича с вкусными составляющими? Только те сэндвичи, которые отличаются оригинальностью. Об одном таком – кубинском, с индейкой и джемом, – мы рассказывали.
"Крепкий Макс" из Германии и это не только качественный, то есть сытный завтрак, но и отличный перекус.
Немецкий сэндвич "Крепкий Макс" / Фото: instagram.com/soisblessed
Вариантов "Макса" много, но сверху обязательно должно быть жареное яйцо, а все ингредиенты сэндвича должны лежать на кусочке черного хлеба.
И да. Не жалейте мяса. Будет это ветчина, отварная курица или говядина.
Немецкий сэндвич "Крепкий Макс"
Немецкий сэндвич "Крепкий Макс" / Фото: instagram.com/katie_holzapfel
Ингредиенты:
- черный хлеб;
- твердый сыр;
- ветчина;
- яйца;
- горчица;
- сливочное масло;
- чеснок.
С белым хлебом и вялеными помидорами – так готовят сэндвичи в Италии и называются они трамеццини. Как их сделать к завтраку – читайте здесь.
Как приготовить:
- Хлеб слегка обжарить на сливочном масле. По желанию одну сторону натереть чесноком.
- Каждый кусочек хлеба намазать горчицей и, не убирая его со сковороды, положить ломтик сыра. Как только сыр слегка расплавится, выложить ветчину.
- На другой сковороде приготовить глазунью, выложить на ветчину жареные яйца и подавать.