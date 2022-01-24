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Німецький теплий сендвіч "Міцний Макс" – його варто спробувати на сніданок

Ірина Маслова
24 січня, 07:10
З назви зрозуміло, що наситить цей сендвіч міцно. Потрібен чорний або сірий хліб, побільше шинки або відвареного м'яса та смажене яйце. Воно прикрашатиме "Макса"

Що може бути ситніше за хороший сендвіч зі смачними складовими? Тільки ті сендвічі, що відрізняються оригінальністю. Про один такий – кубинський, з індичкою та джемом, – ми розповідали.

"Міцний Макс" з Німеччини і це не тільки якісний, тобто ситний сніданок, а й чудовий перекус.

Німецький сендвіч "Міцний Макс" / Фото: instagram.com/soisblessed

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Варіянтів "Макса" багато, але зверху обов'язково має бути смажене яйце, а всі інгредієнти сендвіча розміщуються на шматочку чорного хліба.

І так. Не шкодуйте м'яса. Буде це шинка, відварена курка або яловичина.

Німецький сендвіч "Міцний Макс"

Німецький сендвіч "Міцний Макс" / Фото: instagram.com/katie_holzapfel

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Інгредієнти:

  • чорний хліб;
  • твердий сир;
  • шинка;
  • яйця;
  • гірчиця;
  • вершкове масло;
  • часник.

З білим хлібом та в'яленими помідорами – так готують сендвічі в Італії та називаються вони трамецині. Як їх зробити на сніданок – читайте тут.

Як приготувати:

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  1. Хліб злегка обсмажити на вершковому маслі. За бажання один бік натерти часником.
  2. Кожен шматочок хліба намазати гірчицею і, не прибираючи його зі сковороди, покласти скибочку сиру. Щойно сир трохи розплавиться, викласти шинку.
  3. На іншій сковороді приготувати окату яєчню, викласти на шинку смажені яйця і подавати.