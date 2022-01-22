Ароматные и с неожиданным вкусом – рецепт куриных крыльев с лимоном и перцем

Куриные крылья, запеченные в разных маринадах в духовке, – быстро, вкусно и бюджетно.
Этот рецепт, скорее, о новых дополнительных ингредиентах, которые сделают крылья действительно чем-то оригинальным.
Куриные крылья с лимоном и перцем / Фото: cooking.nytimes.com
Итак, главный элемент – это так называемый лимонный перец. Волшебство начинается, когда цедра наполняется мускусным вкусом перца, а сам перец попадает под влияние эфирных масел лимона, слегка теряя свою горечь.
Кулинарные редакторы The New York Times советуют быть осторожными во время приготовления лимонного перца, цедра не должна подгореть, оставаясь ярко-желтой.
Куриные крылья с лимоном и перцем
Ингредиенты для курицы:
- 800 г куриных крылышек;
- 50 мл оливкового масла;
- 1 ч. л. соли.
Для лимонного перца:
- 2 лимона;
- 2 ст. л. крупномолотого черного перца;
- 1 ст. л. соли;
- 1 ч. л. сахара;
- 0,5 ч. л. чесночного порошка.
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Как приготовить:
- Помойте крылышки, разогрейте духовку до 180 градусов и застелите противень пергаментной бумагой. На противне крылышки полейте оливковым маслом и добавьте соль. Равномерно распределите масло.
- Запекайте, до хрустящей корочке, перевернув один раз в середине процесса, от 30 до 40 минут.
- Для лимонного перца мелко натрите около 2 чайных ложек цедры лимона на другой лист, застеленный пергаментной бумагой. Нарежьте лимоны дольками и отложите для подачи.
- Добавьте к цедре перец, перемешайте и распределите ровным слоем. Когда крылышки поджарятся, переложите их в большую миску и выключите духовку.
- Поместите лист с лимонной цедрой и черным перцем в еще теплую духовку, дайте лимонной цедре высохнуть в течение 3 до 5 минут.
- В небольшой миске смешайте поджаренную цедру лимона и черный перец с солью, сахаром, чесночным порошком до растворения сахара.
- Посыпьте крылья и перемешайте, чтобы они равномерно покрылись смесью. Переложите приправленные крылышки на большое блюдо и украсьте дольками лимона.