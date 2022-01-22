Ароматні та з несподіваним смаком – рецепт курячих крил з лимоном та перцем

Курячі крила, запечені в різних маринадах у духовці, – швидко, смачно та бюджетно.
Цей рецепт, швидше, про нові додаткові інгредієнти, які зроблять крила справді чимось оригінальним.
Курячі крила з лимоном та перцем / Фото: cooking.nytimes.com
Отже, головний елемент – це так званий лимонний перець. Магія починається, коли цедра наповнюється мускусним смаком перцю, а сам перець потрапляє під вплив ефірних олій лимона, злегка втрачаючи свою гіркоту.
Кулінарні редактори The New York Times радять бути обережними під час приготування лимонного перцю, цедра не має підгоріти, залишаючись яскраво-жовтою.
Курячі крила з лимоном та перцем
Інгредієнти для курки:
- 800 г курячих крилець;
- 50 мл оливкової олії;
- 1 ч. л. солі.
Для лимонного перцю:
- 2 лимони;
- 2 ст. л. крупномеленого чорного перцю;
- 1 ст. л. солі;
- 1 ч. л. цукру;
- 0,5 ч. л. часникового порошку.
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Як приготувати:
- Помийте крильця, розігрійте духовку до 180 градусів і застеліть деко пергаментним папером. На деку крильця полийте оливковою олією і додайте сіль. Рівномірно розподіліть олію.
- Запікайте до хрусткої скоринки, перевернувши один раз в середині процесу, від 30 до 40 хвилин.
- Для лимонного перцю дрібно натріть близько 2 чайних ложок цедри лимона на іншому деку, застеленому пергаментним папером. Наріжте часточками лимони і відкладіть для подачі.
- Додайте до цедри перець, перемішайте та розподіліть рівним шаром. Коли крильця засмажаться, перекладіть їх у велику миску і вимкніть духовку.
- Помістіть деко з лимонною цедрою і чорним перцем ще в теплу духовку, дайте лимонній цедрі висохнути впродовж 3 до 5 хвилин.
- У невеликій мисці змішайте підсмажену цедру лимона та чорний перець із сіллю, цукром, часниковим порошком до розчинення цукру.
- Посипте крила та перемішайте, щоб вони рівномірно покрилися сумішшю. Перекладіть приправлені крильця на велику тарілку та прикрасьте часточками лимона.