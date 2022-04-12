Нежная ромовая баба на Пасху – рецепт с алкогольной и безалкогольной пропиткой

Рецептов выпечки на Пасху много и самых разнообразных. Можно обратиться к закарпатской кухне и приготовить медовую паску, а можно немного отойти от привычных вещей и испечь ромовую бабу.

Судя по количеству яиц и времени расстойки, мякиш получится воздушным. Плюс пропитка, ее можно доставить внутрь ромовой бабы с помощью шприца. Это когда нужна максимальная сочность.

Ромовая баба на Пасху / Фото: Инстаграм

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Пропитки автор рецепта предлагает две – с темным ромом и без него. Обязательно используйте цедру лимона.

Украшать выпечку лучше взбитыми сливками непосредственно перед подачей, привычная глазурь не подойдет.

Рецепт нашли у фубдлогера ol_4ik.

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Ромовая баба на Пасху

Ромовая баба на Пасху / Фото: instagram.com/ol_4ik/

Ингредиенты:

мука – 400 г;

сахар – 30 г;

дрожжи свежие – 12 г;

яйца – 7 шт.;

масло сливочное (мягкое) – 70 г;

ванилин – по вкусу;

соль – щепотка.

Пропитка с алкоголем:

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вода – 500 мл;

сахар – 250 г;

темный ром – 250 мл;

цедра лимона.

Пропитка без алкоголя:

вода – 700 мл;

сахар – 350 г;

цедра лимона.

Простой рецепт паски с цукатами и изюмом найдете здесь.



Как приготовить: