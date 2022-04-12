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Нежная ромовая баба на Пасху – рецепт с алкогольной и безалкогольной пропиткой

Ирина Маслова
12 апреля, 11:02
Тесто долго выстаивается, но выпекается за 20 минут. Масса муки должна соответствовать массе яиц. Здесь на 400 граммов муки нужно семь больших яиц

Рецептов выпечки на Пасху много и самых разнообразных. Можно обратиться к закарпатской кухне и приготовить медовую паску, а можно немного отойти от привычных вещей и испечь ромовую бабу.

Судя по количеству яиц и времени расстойки, мякиш получится воздушным. Плюс пропитка, ее можно доставить внутрь ромовой бабы с помощью шприца. Это когда нужна максимальная сочность.

Ромовая баба на Пасху / Фото: Инстаграм

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Пропитки автор рецепта предлагает две – с темным ромом и без него. Обязательно используйте цедру лимона.

Украшать выпечку лучше взбитыми сливками непосредственно перед подачей, привычная глазурь не подойдет.

Рецепт нашли у фубдлогера ol_4ik.

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Ромовая баба на Пасху

Ромовая баба на Пасху / Фото: instagram.com/ol_4ik/

Ингредиенты:

  • мука – 400 г;
  • сахар – 30 г;
  • дрожжи свежие – 12 г;
  • яйца – 7 шт.;
  • масло сливочное (мягкое) – 70 г;
  • ванилин – по вкусу;
  • соль – щепотка.

Пропитка с алкоголем:

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  • вода – 500 мл;
  • сахар – 250 г;
  • темный ром – 250 мл;
  • цедра лимона.

Пропитка без алкоголя:

  • вода – 700 мл;
  • сахар – 350 г;
  • цедра лимона.

Простой рецепт паски с цукатами и изюмом найдете здесь.

Как приготовить:

  1. Растворить дрожжи в чайной ложке теплой воды. Соединить муку, сахар и дрожжи.
  2. Немного взбить яйца вилкой и тремя частями добавить к муке. Хорошо вымесить методом складывания и отбивания.
  3. Добавить сливочное масло и ванилин, вмешать масло тесто.
  4. Добавить соль и вымешивать тесто 15-20 минут. Тесто должно быть липким, но эластичным. Накрыть пленкой и отправить в теплое место на 3 часа.
  5. Переложить в форму и поставить в теплое место на 1-2 часа
  6. Выпекать при 200 градусах с режимом верх-низ 8-10 минут, уменьшить температуру до 180 градусов и выпекать еще 8 минут. Дать остыть.
  7. Для пропитки в сотейнике соединить воду с сахаром и цедрой, варить на среднем огне, пока сахар полностью не растворится. Немного остудить, убрать цедру и добавить ром.
  8. Полить пропиткой. Украсить по вкусу.