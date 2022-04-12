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Ніжна ромова баба на Великдень – рецепт з алкогольним та безалкогольним просоченням

Ірина Маслова
12 квітня, 11:02
Тісто довго вистоюється, але випікається за 20 хвилин. Маса борошна має відповідати масі яєць. Тут на 400 грамів борошна потрібно сім великих яєць

Рецептів випічки на Великдень багато й найрізноманітніших. Можна звернутися до закарпатської кухні та приготувати медову паску, а можна трохи відійти від звичних речей та спекти ромову бабу.

Судячи з кількості яєць і часу вистоювання, м'якуш буде повітряним. Плюс просочення, його можна доставити всередину ромової баби за допомогою шприца. Це коли потрібна максимальна соковитість.

Ромова баба на Великдень / Фото: Инстаграм

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Просочення авторка рецепта пропонує два – з темним ромом і без нього. Обов'язково використовуйте цедру лимона.

Прикрашати випічку краще збитими вершками безпосередньо перед подачею, звична глазур не підійде.

Рецепт знайшли у фубдлогерки ol_4ik.

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Ромова баба на Великдень

Ромова баба на Великдень / Фото: instagram.com/ol_4ik/

Інгредієнти:

  • борошно – 400 г;
  • цукор – 30 г;
  • дріжджі свіжі – 12 г;
  • яйця – 7 шт.;
  • масло вершкове (м'яке) – 70 г;
  • ванілін – за смаком;
  • сіль – щіпка.

Просочення з алкоголем:

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  • вода – 500 мл;
  • цукор – 250 г;
  • темний ром – 250 мл;
  • цедра лимона.

Просочення без алкоголю:

  • вода – 700мл;
  • цукор – 350 г;
  • цедра лимона.

Простий рецепт паски з цукатами та родзинками знайдете тут.

Як приготувати:

  1. Розчинити дріжджі у чайній ложці теплої води. З'єднати борошно, цукор та дріжджі.
  2. Трохи збити яйця виделкою й трьома частинами додати до борошна. Добре вимісити методом складання та відбивання.
  3. Додати вершкове масло та ванілін, вмішати масло в тісто.
  4. Додати сіль та вимішувати тісто 15-20 хвилин. Тісто має бути липким, але еластичним. Накрити плівкою та відправити у тепле місце на 3 години.
  5. Перекласти у форму та поставити у тепле місце на 1-2 години
  6. Випікати за 200 градусів з режимом верх-низ 8-10 хвилин, зменшити температуру до 180 градусів і випікати ще 8 хвилин. Дати охолонути.
  7. Для просочення в сотейнику з'єднати воду з цукром та цедрою, варити на середньому вогні, доки цукор повністю не розчиниться. Трохи остудити, прибрати цедру і додати ром.
  8. Полити просоченням. Прикрасити за смаком.