Ніжна ромова баба на Великдень – рецепт з алкогольним та безалкогольним просоченням

Рецептів випічки на Великдень багато й найрізноманітніших. Можна звернутися до закарпатської кухні та приготувати медову паску, а можна трохи відійти від звичних речей та спекти ромову бабу.
Судячи з кількості яєць і часу вистоювання, м'якуш буде повітряним. Плюс просочення, його можна доставити всередину ромової баби за допомогою шприца. Це коли потрібна максимальна соковитість.
Ромова баба на Великдень / Фото: Инстаграм
Просочення авторка рецепта пропонує два – з темним ромом і без нього. Обов'язково використовуйте цедру лимона.
Прикрашати випічку краще збитими вершками безпосередньо перед подачею, звична глазур не підійде.
Рецепт знайшли у фубдлогерки ol_4ik.
Ромова баба на Великдень
Інгредієнти:
- борошно – 400 г;
- цукор – 30 г;
- дріжджі свіжі – 12 г;
- яйця – 7 шт.;
- масло вершкове (м'яке) – 70 г;
- ванілін – за смаком;
- сіль – щіпка.
Просочення з алкоголем:
- вода – 500 мл;
- цукор – 250 г;
- темний ром – 250 мл;
- цедра лимона.
Просочення без алкоголю:
- вода – 700мл;
- цукор – 350 г;
- цедра лимона.
Простий рецепт паски з цукатами та родзинками знайдете тут.
Як приготувати:
- Розчинити дріжджі у чайній ложці теплої води. З'єднати борошно, цукор та дріжджі.
- Трохи збити яйця виделкою й трьома частинами додати до борошна. Добре вимісити методом складання та відбивання.
- Додати вершкове масло та ванілін, вмішати масло в тісто.
- Додати сіль та вимішувати тісто 15-20 хвилин. Тісто має бути липким, але еластичним. Накрити плівкою та відправити у тепле місце на 3 години.
- Перекласти у форму та поставити у тепле місце на 1-2 години
- Випікати за 200 градусів з режимом верх-низ 8-10 хвилин, зменшити температуру до 180 градусів і випікати ще 8 хвилин. Дати охолонути.
- Для просочення в сотейнику з'єднати воду з цукром та цедрою, варити на середньому вогні, доки цукор повністю не розчиниться. Трохи остудити, прибрати цедру і додати ром.
- Полити просоченням. Прикрасити за смаком.