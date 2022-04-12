Ніжна ромова баба на Великдень – рецепт з алкогольним та безалкогольним просоченням

Рецептів випічки на Великдень багато й найрізноманітніших. Можна звернутися до закарпатської кухні та приготувати медову паску, а можна трохи відійти від звичних речей та спекти ромову бабу.

Судячи з кількості яєць і часу вистоювання, м'якуш буде повітряним. Плюс просочення, його можна доставити всередину ромової баби за допомогою шприца. Це коли потрібна максимальна соковитість.

Ромова баба на Великдень / Фото: Инстаграм

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Просочення авторка рецепта пропонує два – з темним ромом і без нього. Обов'язково використовуйте цедру лимона.

Прикрашати випічку краще збитими вершками безпосередньо перед подачею, звична глазур не підійде.

Рецепт знайшли у фубдлогерки ol_4ik.

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Ромова баба на Великдень

Ромова баба на Великдень / Фото: instagram.com/ol_4ik/

Інгредієнти:

борошно – 400 г;

цукор – 30 г;

дріжджі свіжі – 12 г;

яйця – 7 шт.;

масло вершкове (м'яке) – 70 г;

ванілін – за смаком;

сіль – щіпка.

Просочення з алкоголем:

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вода – 500 мл;

цукор – 250 г;

темний ром – 250 мл;

цедра лимона.

Просочення без алкоголю:

вода – 700мл;

цукор – 350 г;

цедра лимона.

Простий рецепт паски з цукатами та родзинками знайдете тут.



Як приготувати: