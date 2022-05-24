Нежнейшее куриное филе на сковороде – готовится за 30 минут

Что придает максимальную сочность куриному филе? Это могут быть яичные белки, в которых оно обжарится, или соус, в котором филе закончит готовиться.
На канале Essen Rezepte очень рекомендуют сделать квадратные надрезы на филе. Так оно быстрее прожарится, тем самым не будет сухим.
Сочное куриное филе на ужин / Фото: Essen Rezepte
Для соуса сразу два варианта – куриный бульон или теплая вода. Если нет сливок, то можно заменить несколькими ложками жирной сметаны.
Куриное филе в соусе
Куриное филе в соусе / Фото: Essen Rezepte
Ингредиенты:
- 3 куриные грудки;
- 3 зубчика чеснока;
- луковица;
- 170 мл куриного бульона или теплой воды;
- 170 мл сливок;
- петрушка;
- сок половины лимона;
- мускатный орех, соль, перец.
Как приготовить:
- Филе вымыть, обсушить. Сделать надрезы в виде шахматной доски.
- Обжарить 4-5 минут на смеси растительного масла и сливочного. Посолить, поперчить. Переложить на тарелку.
- Раздавить и нарезать чеснок, нарезать лук. Обжарить на сковороде до прозрачности.
- Добавить сок лимона и нарезанную петрушку. Влить сливки, бульон или воду, посолить и добавить мускатный орех. Перемешать, готовить несколько минут.
- Вернуть филе в сковороду, готовить 5-7 минут, поливая филе соусом.
Подробней об этом вкусном ужине смотрите в видео.
Здесь еще один рецепт, который обязательно нужно воспроизвести, – это куриное франчезе, оно подойдет к обежу и ужину.