Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Еда

Нежнейшее куриное филе на сковороде – готовится за 30 минут

Ирина Маслова
24 мая, 17:22
Главное – это сделать надрезы на филе в виде шахматной доски. Со всем остальным справится особенный недорогой соус

Что придает максимальную сочность куриному филе? Это могут быть яичные белки, в которых оно обжарится, или соус, в котором филе закончит готовиться.

На канале Essen Rezepte очень рекомендуют сделать квадратные надрезы на филе. Так оно быстрее прожарится, тем самым не будет сухим.

Сочное куриное филе на ужин / Фото: Essen Rezepte

Реклама

Для соуса сразу два варианта – куриный бульон или теплая вода. Если нет сливок, то можно заменить несколькими ложками жирной сметаны.

Куриное филе в соусе

Куриное филе в соусе / Фото: Essen Rezepte

Ингредиенты:

Реклама
  • 3 куриные грудки;
  • 3 зубчика чеснока;
  • луковица;
  • 170 мл куриного бульона или теплой воды;
  • 170 мл сливок;
  • петрушка;
  • сок половины лимона;
  • мускатный орех, соль, перец.

Как приготовить:

  1. Филе вымыть, обсушить. Сделать надрезы в виде шахматной доски.
  2. Обжарить 4-5 минут на смеси растительного масла и сливочного. Посолить, поперчить. Переложить на тарелку.
  3. Раздавить и нарезать чеснок, нарезать лук. Обжарить на сковороде до прозрачности.
  4. Добавить сок лимона и нарезанную петрушку. Влить сливки, бульон или воду, посолить и добавить мускатный орех. Перемешать, готовить несколько минут.
  5. Вернуть филе в сковороду, готовить 5-7 минут, поливая филе соусом.

Подробней об этом вкусном ужине смотрите в видео.

Здесь еще один рецепт, который обязательно нужно воспроизвести, – это куриное франчезе, оно подойдет к обежу и ужину.