Нежнейшее куриное филе на сковороде – готовится за 30 минут

Что придает максимальную сочность куриному филе? Это могут быть яичные белки, в которых оно обжарится, или соус, в котором филе закончит готовиться.

На канале Essen Rezepte очень рекомендуют сделать квадратные надрезы на филе. Так оно быстрее прожарится, тем самым не будет сухим.

Сочное куриное филе на ужин / Фото: Essen Rezepte

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Для соуса сразу два варианта – куриный бульон или теплая вода. Если нет сливок, то можно заменить несколькими ложками жирной сметаны.

Куриное филе в соусе

Куриное филе в соусе / Фото: Essen Rezepte

Ингредиенты:

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3 куриные грудки;

3 зубчика чеснока;

луковица;

170 мл куриного бульона или теплой воды;

170 мл сливок;

петрушка;

сок половины лимона;

мускатный орех, соль, перец.

Как приготовить:

Филе вымыть, обсушить. Сделать надрезы в виде шахматной доски. Обжарить 4-5 минут на смеси растительного масла и сливочного. Посолить, поперчить. Переложить на тарелку. Раздавить и нарезать чеснок, нарезать лук. Обжарить на сковороде до прозрачности. Добавить сок лимона и нарезанную петрушку. Влить сливки, бульон или воду, посолить и добавить мускатный орех. Перемешать, готовить несколько минут. Вернуть филе в сковороду, готовить 5-7 минут, поливая филе соусом.

Подробней об этом вкусном ужине смотрите в видео.

Здесь еще один рецепт, который обязательно нужно воспроизвести, – это куриное франчезе, оно подойдет к обежу и ужину.