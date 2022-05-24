Найніжніше куряче філе на сковороді – готується за 30 хвилин

Що надає максимальної соковитості курячому філе? Це можуть бути яєчні білки, в яких воно обсмажиться, або соус, у якому філе закінчить готуватися.

На каналі Essen Rezepte дуже рекомендують зробити квадратні надрізи на філе. Так воно швидше просмажиться, тим самим не буде сухим.

Соковите куряче філе на вечерю

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Для соусу одразу два варіянти – курячий бульйон або тепла вода. Якщо немає вершків, можна замінити кількома ложками жирної сметани.

Куряче філе в соусі

Куряче філе в соусі

Інгредієнти:

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3 курячих філе;

3 зубчики часнику;

цибулина;

170 мл курячого бульйону або теплої води;

170 мл вершків;

петрушка;

сік половини лимона;

мускатний горіх, сіль, перець.

Як приготувати:

Філе вимити, обсушити. Зробити надрізи у вигляді шахівниці. Обсмажити 4-5 хвилин на суміші олії та вершкового масла. Посолити, поперчити. Перекласти на тарілку. Розчавити та нарізати часник, нарізати цибулю. Обсмажити на сковороді до прозорості. Додати сік лимона та нарізану петрушку. Влити вершки, бульйон або воду, посолити та додати мускатний горіх. Перемішати, готувати кілька хвилин. Повернути філе до сковороди, готувати 5-7 хвилин, поливаючи філе соусом.

Докладніше про цю смачну вечерю дивіться у відео.

Тут ще один рецепт, який обов'язково потрібно відтворити, – це куряче франчезе, воно підійде до обіду та вечері.