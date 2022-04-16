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Изысканное, но простое в приготовлении куриное франчезе – рецепт быстрого обеда

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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16 апреля, 12:04
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Еще это блюдо называют куриным филе по-французски, хотя его придумали итальянцы в США
Курица по-французски
Курица по-французски / Фото: www.jocooks.com

Как выясняется, эксперименты с куриным филе, которое готовится в компании с лимоном или его соком, очень частые. Куриная пиката, к слову, тоже должна быть с цитрусовым ароматом.

Франчезе появилось в США, точнее, в одном из ресторанов Нью-Йорка с легкой руки повара-иммигранта из Италии. Случилось это в 1970-ые года.

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Сначала курица обжаривается в кукурузном крахмале и кляре, затем ее нужно сложить под фольгу перед подачей.

В той же сковороде готовится соус на основе куриного бульона, сока лимона и сухого белого вина.

Рецепт со страницы фудблогера vinegretteblog.

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Куриное франчезе

Куриное франчезе
Куриное франчезе / Фото: cleanfoodcrush.com

Ингредиенты:

  • 4 филе;
  • 2 ст. л. молока;
  • 2 яйца;
  • 250 мл куриного бульона;
  • 120 мл белого сухого вина;
  • 6 ст. л. сливочного масла;
  • каперсы – по вкусу;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 2 ст. л. сока лимона;
  • кукурузный крахмал, соль, перец, зелень.

Здесь читайте рецепт бюджетного ужина. Нужны куриные голени, лук и немного лимона.

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Как приготовить:

  1. Филе помыть, каждое разрезать на две части.
  2. В одну миску насыпать крахмал, в другой взбить яйца с молоком, в третьей смешать бульон, вино, щепотку соли и 1 ч. л. крахмала.
  3. Обвалять курицу в крахмале, потом в кляре. Обжарить на сливочном масле с обеих сторон до золотистости. Переложить мясо на тарелку и накрыть фольгой.
  4. В сковороду, где жарилось мясо, добавить чеснок и промытые каперсы, обжарить 30 секунд.
  5. Влить бульон и выпарить вдвое, помешивая. Снять с огня.
  6. Добавить сок лимона и 2 ст. л. сливочного масла, перемешать. Полить курицу соусом.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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