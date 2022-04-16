Изысканное, но простое в приготовлении куриное франчезе – рецепт быстрого обеда

Еще это блюдо называют куриным филе по-французски, хотя его придумали итальянцы в США

Курица по-французски / Фото: www.jocooks.com

Как выясняется, эксперименты с куриным филе, которое готовится в компании с лимоном или его соком, очень частые. Куриная пиката, к слову, тоже должна быть с цитрусовым ароматом.

Франчезе появилось в США, точнее, в одном из ресторанов Нью-Йорка с легкой руки повара-иммигранта из Италии. Случилось это в 1970-ые года.

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Сначала курица обжаривается в кукурузном крахмале и кляре, затем ее нужно сложить под фольгу перед подачей.

В той же сковороде готовится соус на основе куриного бульона, сока лимона и сухого белого вина.

Рецепт со страницы фудблогера vinegretteblog.

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Куриное франчезе

Куриное франчезе / Фото: cleanfoodcrush.com

Ингредиенты:

4 филе;

2 ст. л. молока;

2 яйца;

250 мл куриного бульона;

120 мл белого сухого вина;

6 ст. л. сливочного масла;

каперсы – по вкусу;

1 зубчик чеснока;

2 ст. л. сока лимона;

кукурузный крахмал, соль, перец, зелень.

Здесь читайте рецепт бюджетного ужина. Нужны куриные голени, лук и немного лимона.

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Как приготовить: