Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Еда

Ничем не хуже дорогих магазинных – рецепт домашних конфет из сухого молока

Ирина Маслова
11 марта, 08:20
Формировать эти конфеты поможет мед. Если есть сгущенка, то можно использовать ее. Внутри может быть миндаль или грецкий орех

Домашние конфеты – не только выгодно, это абсолютная уверенность в том, из чего сделаны эти конфеты.

Идеально, если у вас есть миндаль. С любыми другими орехами тоже будет вкусно.

Домашние конфеты / Фото: Инстаграм

Реклама

Конфеты по рецепту tatka_detkaпрактически диетические. Можно сделать их чуть иначе и использовать сгущенное молоко вместо меда.

Домашние конфеты из сухого молока

Домашние конфеты из сухого молока / Фото: instagram.com/tatka_detka

Ингредиенты на 5 штук:

Реклама
  • сухое молоко – 50 г;
  • кокосовая стружка – 50-70 г;
  • мед – 2 ч. л.
  • вода – 15-20 мл.

Как сделать конфеты "Планета", которые многие помнят из детства, найдете здесь.

Как приготовить:

  1. Хорошо перемешать все ингредиенты. Сформировать шарик. Внутрь положить миндаль или грецкий орех.
  2. Обвалять в кокосовой стружке. Отправить в холодильник минимум на один час.