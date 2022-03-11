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Нічим не гірше за дорогі магазинні – рецепт домашніх цукерок із сухого молока

Ірина Маслова
11 березня, 08:20
Формувати ці цукерки допоможе мед. Якщо є згущене молоко, то можна використовувати його. Всередині може бути мигдаль або волоський горіх

Домашні цукерки – не лише вигідно, це абсолютна впевненість у тому, з чого виготовлені ці цукерки.

Ідеально, якщо у вас є мигдаль. З будь-якими іншими горіхами теж буде смачно.

Домашні цукерки / Фото: Инстаграм

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Цукерки за рецептом tatka_detkaпрактично дієтичні. Можна зробити їх трохи інакше та використовувати згущене молоко замість меду.

Домашні цукерки із сухого молока

Домашні цукерки із сухого молока / Фото: instagram.com/tatka_detka

Інгредієнти на 5 штук:

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  • сухе молоко – 50 г;
  • кокосова стружка – 50-70 г;
  • мед – 2 ч. л.
  • вода – 15-20 мл.

Як зробити цукерки "Планета", які багато хто пам'ятає з дитинства, дізнаєтеся тут.

Як приготувати:

  1. Добре перемішати всі інгредієнти. Сформувати кульку. Усередину покласти мигдаль або волоський горіх.
  2. Обваляти в кокосовій стружці. Відправити у холодильник мінімум на одну годину.