Нічим не гірше за дорогі магазинні – рецепт домашніх цукерок із сухого молока

Домашні цукерки – не лише вигідно, це абсолютна впевненість у тому, з чого виготовлені ці цукерки.
Ідеально, якщо у вас є мигдаль. З будь-якими іншими горіхами теж буде смачно.
Домашні цукерки / Фото: Инстаграм
Цукерки за рецептом tatka_detkaпрактично дієтичні. Можна зробити їх трохи інакше та використовувати згущене молоко замість меду.
Домашні цукерки із сухого молока
Домашні цукерки із сухого молока / Фото: instagram.com/tatka_detka
Інгредієнти на 5 штук:
- сухе молоко – 50 г;
- кокосова стружка – 50-70 г;
- мед – 2 ч. л.
- вода – 15-20 мл.
Як зробити цукерки "Планета", які багато хто пам'ятає з дитинства, дізнаєтеся тут.
Як приготувати:
- Добре перемішати всі інгредієнти. Сформувати кульку. Усередину покласти мигдаль або волоський горіх.
- Обваляти в кокосовій стружці. Відправити у холодильник мінімум на одну годину.