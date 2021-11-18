Никаких котлет и отбивных – рецепты классных горячих закусок на день рождения

Мясные блюда на день рождения – это ответственное дело. Ведь именно они делают праздник и полную картину праздничного стола.
Можно пойти несложным путем – приготовить отбивные или запечь курицу. А можно постараться и удивить гостей классными горячими закусками из мяса.
Рецепты горячих мясных закусок на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня
Мясная ватрушка с гарниром из риса и овощей – рецепт редакционный. Можно использовать свиной или куриный фарш, а можно просто курицу, только лучше брать красное мясо.
Для рулетов из свинины в беконе от tedonilka нужны шампиньоны.
Свинки в одеяле – это популярная закуска в Британии и сравнительно недорогая. Автор рецепта sashasa_fonov1979 предлагает взять самые лучшие сосиски.
Свинки в одеяле
Ингредиенты:
- Бекон – 15 ломтиков
- Маленькие сосиски – 30 шт.
- Мед – 2 ст. л.
Как приготовить:
- Разогреть духовку до 200 градусов. Застелить противень пергаментной бумагой.
- Полоски бекона разрезать пополам. Плотно обернуть каждую сосиску в бекон и уложить на противень швом вниз.
- Запекать 15-20 минут, пока бекон не станет румяным.
- Смазать медом и запекать еще 5 минут.
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Мясные рулеты в беконе
Ингредиенты на 6 порций:
- Свиная вырезка – 6 кусочков
- Грудинка (бекон) – 6 ломтиков
- Луковица – 1 шт. (небольшая)
- Шампиньоны – 6 шт.
- Сливки 33% – 150 мл
- Чеснок – 4 зуб.
- Соль, специи, перец – по вкусу
Как приготовить:
- Нарезать лук и грибы мелким кубиком. Вырезку – небольшими полосками.
- Мясо посолить, поперчить и завернуть в бекон. Обжарить по несколько минут до золотистого цвета.
- Выложить в форму для запекания. На этой же сковороде обжарить лук с грибами. Добавить сливки, измельченный чеснок, соль и специи и тушить 5 минут на медленном огне.
- Залить рулеты соусом и запекать при 180 градусах 35-45 минут.
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Мясная ватрушка
Ингредиенты:
- Куриное красное мясо или фарш – 1 кг
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 3 зуб
- Молоко – 50 мл
- Яйца – 3 шт.
- Батон – 150-200 г
- Соль, перец, специи
- Рис, болгарский перец, горошек
Как приготовить:
- Мясо, лук и чеснок пропустить через мясорубку. Добавить специи, два яйца и тщательно перемешать.
- Хлеб замочить в молоке и добавить к мясу, перемешать. Сформировать ватрушки, сделав углубление посередине, и выложить на застеленный противень. По желанию их можно обвалять в муке. Взбить яйцо и смазать ватрушки.
- Болгарский перец измельчить и обжарить. Соединить с отварным рисом и горошком – это будет начинкой .
- Запекать при 160-170 градусах 30 минут до золотистого цвета.
- Начинить ватрушки рисом с овощами. Украсить зеленью.