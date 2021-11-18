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Никаких котлет и отбивных – рецепты классных горячих закусок на день рождения

Ирина Маслова
18 ноября, 11:44
Приготовьте "Свинок в одеяле", где в роли "свинок" сосиски – это вкусно и недорого. Из куриного мяса можно сделать ватрушки с овощным гарниром, а из свинины – сочные рулеты в грибном соусе

Мясные блюда на день рождения – это ответственное дело. Ведь именно они делают праздник и полную картину праздничного стола.

Можно пойти несложным путем – приготовить отбивные или запечь курицу. А можно постараться и удивить гостей классными горячими закусками из мяса.

Рецепты горячих мясных закусок на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

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Мясная ватрушка с гарниром из риса и овощей – рецепт редакционный. Можно использовать свиной или куриный фарш, а можно просто курицу, только лучше брать красное мясо.

Для рулетов из свинины в беконе от tedonilka нужны шампиньоны.

Свинки в одеяле – это популярная закуска в Британии и сравнительно недорогая. Автор рецепта sashasa_fonov1979 предлагает взять самые лучшие сосиски.

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Свинки в одеяле

Свинки в одеяле / Фото: instagram.com/sashasa_fonov1979/

Ингредиенты:

  • Бекон – 15 ломтиков
  • Маленькие сосиски – 30 шт.
  • Мед – 2 ст. л.

Как приготовить:

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  1. Разогреть духовку до 200 градусов. Застелить противень пергаментной бумагой.
  2. Полоски бекона разрезать пополам. Плотно обернуть каждую сосиску в бекон и уложить на противень швом вниз.
  3. Запекать 15-20 минут, пока бекон не станет румяным.
  4. Смазать медом и запекать еще 5 минут.

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Мясные рулеты в беконе

Мясные рулеты в беконе / Фото: instagram.com/tedonilka

Ингредиенты на 6 порций:

  • Свиная вырезка – 6 кусочков
  • Грудинка (бекон) – 6 ломтиков
  • Луковица – 1 шт. (небольшая)
  • Шампиньоны – 6 шт.
  • Сливки 33% – 150 мл
  • Чеснок – 4 зуб.
  • Соль, специи, перец – по вкусу

Как приготовить:

  1. Нарезать лук и грибы мелким кубиком. Вырезку – небольшими полосками.
  2. Мясо посолить, поперчить и завернуть в бекон. Обжарить по несколько минут до золотистого цвета.
  3. Выложить в форму для запекания. На этой же сковороде обжарить лук с грибами. Добавить сливки, измельченный чеснок, соль и специи и тушить 5 минут на медленном огне.
  4. Залить рулеты соусом и запекать при 180 градусах 35-45 минут.

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Мясная ватрушка

Мясная ватрушка / Фото: instagram.com/molobok_kolcovo

Ингредиенты:

  • Куриное красное мясо или фарш – 1 кг
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок – 3 зуб
  • Молоко – 50 мл
  • Яйца – 3 шт.
  • Батон – 150-200 г
  • Соль, перец, специи
  • Рис, болгарский перец, горошек

Как приготовить:

  1. Мясо, лук и чеснок пропустить через мясорубку. Добавить специи, два яйца и тщательно перемешать.
  2. Хлеб замочить в молоке и добавить к мясу, перемешать. Сформировать ватрушки, сделав углубление посередине, и выложить на застеленный противень. По желанию их можно обвалять в муке. Взбить яйцо и смазать ватрушки.
  3. Болгарский перец измельчить и обжарить. Соединить с отварным рисом и горошком – это будет начинкой .
  4. Запекать при 160-170 градусах 30 минут до золотистого цвета.
  5. Начинить ватрушки рисом с овощами. Украсить зеленью.