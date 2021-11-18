Жодних котлет і відбивних – рецепти класних гарячих закусок на день народження

М'ясні страви на день народження – це відповідальне діло. Адже саме вони роблять свято та повну картину святкового столу.

Можна піти нескладним шляхом – приготувати відбивні або запекти курку. А можна постаратися та здивувати гостей класними гарячими закусками з м'яса.

Рецепти гарячих м'ясних закусок на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні

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М'ясна ватрушка з гарніром з рису та овочів – рецепт редакційний. Можна використовувати свинячий або курячий фарш, а можна просто курку, тільки краще брати червоне м'ясо.

Для рулетів зі свинини в беконі від tedonilka потрібні печериці.

Свинки в ковдрі – це популярна закуска у Британії та порівняно недорога. Автор рецепта sashasa_fonov1979 пропонує взяти найкращі сосиски.

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Свинки у ковдрі

Свинки у ковдрі / Фото: instagram.com/sashasa_fonov1979/

Інгредієнти:

Бекон – 15 скибочок

Маленькі сосиски – 30 шт.

Мед – 2 ст. л.

Як приготувати:

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Розігріти духовку до 200 градусів. Застелити деко пергаментним папером. Смужки бекону розрізати навпіл. Щільно обгорнути кожну сосиску в бекон і покласти на деко швом униз. Запікати 15-20 хвилин, доки бекон не стане рум'яним. Змастити медом та запікати ще 5 хвилин.

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М'ясні рулети в беконі

М'ясні рулети в беконі / Фото: instagram.com/tedonilka

Інгредієнти на 6 порцій:

Свиняча вирізка – 6 шматочків

Грудинка (бекон) – 6 скибочок

Цибулина – 1 шт. (невелика)

Печериці – 6 шт.

Вершки 33% – 150 мл

Часник – 4 зуб.

Сіль, спеції, перець – за смаком

Як приготувати:

Нарізати цибулю та гриби дрібним кубиком. Вирізку – невеликими смужками. М'ясо посолити, поперчити та загорнути в бекон. Обсмажити по кілька хвилин до золотавого кольору. Викласти у форму для запікання. На цій же сковороді обсмажити цибулю з грибами. Додати вершки, подрібнений часник, сіль та спеції та тушкувати 5 хвилин на повільному вогні. Залити рулети соусом та запікати за 180 градусів 35-45 хвилин.

М'ясна ватрушка

М'ясна ватрушка / Фото: instagram.com/molobok_kolcovo

Інгредієнти:

Куряче червоне м'ясо або фарш – 1 кг

Цибуля – 1 шт.

Часник – 3 зуб

Молоко – 50 мл

Яйця – 3 шт.

Батон – 150-200 г

Сіль, перець, спеції

Рис, болгарський перець, горошок

Як приготувати: