Жодних котлет і відбивних – рецепти класних гарячих закусок на день народження

М'ясні страви на день народження – це відповідальне діло. Адже саме вони роблять свято та повну картину святкового столу.
Можна піти нескладним шляхом – приготувати відбивні або запекти курку. А можна постаратися та здивувати гостей класними гарячими закусками з м'яса.
Рецепти гарячих м'ясних закусок на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні
М'ясна ватрушка з гарніром з рису та овочів – рецепт редакційний. Можна використовувати свинячий або курячий фарш, а можна просто курку, тільки краще брати червоне м'ясо.
Для рулетів зі свинини в беконі від tedonilka потрібні печериці.
Свинки в ковдрі – це популярна закуска у Британії та порівняно недорога. Автор рецепта sashasa_fonov1979 пропонує взяти найкращі сосиски.
Свинки у ковдрі
Інгредієнти:
- Бекон – 15 скибочок
- Маленькі сосиски – 30 шт.
- Мед – 2 ст. л.
Як приготувати:
- Розігріти духовку до 200 градусів. Застелити деко пергаментним папером.
- Смужки бекону розрізати навпіл. Щільно обгорнути кожну сосиску в бекон і покласти на деко швом униз.
- Запікати 15-20 хвилин, доки бекон не стане рум'яним.
- Змастити медом та запікати ще 5 хвилин.
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М'ясні рулети в беконі
Інгредієнти на 6 порцій:
- Свиняча вирізка – 6 шматочків
- Грудинка (бекон) – 6 скибочок
- Цибулина – 1 шт. (невелика)
- Печериці – 6 шт.
- Вершки 33% – 150 мл
- Часник – 4 зуб.
- Сіль, спеції, перець – за смаком
Як приготувати:
- Нарізати цибулю та гриби дрібним кубиком. Вирізку – невеликими смужками.
- М'ясо посолити, поперчити та загорнути в бекон. Обсмажити по кілька хвилин до золотавого кольору.
- Викласти у форму для запікання. На цій же сковороді обсмажити цибулю з грибами. Додати вершки, подрібнений часник, сіль та спеції та тушкувати 5 хвилин на повільному вогні.
- Залити рулети соусом та запікати за 180 градусів 35-45 хвилин.
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М'ясна ватрушка
Інгредієнти:
- Куряче червоне м'ясо або фарш – 1 кг
- Цибуля – 1 шт.
- Часник – 3 зуб
- Молоко – 50 мл
- Яйця – 3 шт.
- Батон – 150-200 г
- Сіль, перець, спеції
- Рис, болгарський перець, горошок
Як приготувати:
- М'ясо, цибулю та часник пропустити через м'ясорубку. Додати спеції, два яйця та ретельно перемішати.
- Хліб замочити у молоці та додати до м'яса, перемішати. Сформувати ватрушки, зробивши поглиблення всередині, і викласти на застелене деко. За бажанням їх можна обваляти в борошні. Збити яйце і змастити ватрушки.
- Болгарський перець подрібнити та обсмажити. З'єднати з відвареним рисом і горошком – це буде начинкою.
- Запікати за 160-170 градусів 30 хвилин до золотавого кольору.
- Начинити ватрушки рисом з овочами. Прикрасити зеленню.