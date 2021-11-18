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Жодних котлет і відбивних – рецепти класних гарячих закусок на день народження

Ірина Маслова
18 листопада, 11:44
Приготуйте "Свинок у ковдрі", де в ролі "свинок" сосиски – це смачно та недорого. З курячого м'яса можна зробити ватрушки з овочевим гарніром, а зі свинини – соковиті рулети у грибному соусі

М'ясні страви на день народження – це відповідальне діло. Адже саме вони роблять свято та повну картину святкового столу.

Можна піти нескладним шляхом – приготувати відбивні або запекти курку. А можна постаратися та здивувати гостей класними гарячими закусками з м'яса.

Рецепти гарячих м'ясних закусок на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні

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М'ясна ватрушка з гарніром з рису та овочів – рецепт редакційний. Можна використовувати свинячий або курячий фарш, а можна просто курку, тільки краще брати червоне м'ясо.

Для рулетів зі свинини в беконі від tedonilka потрібні печериці.

Свинки в ковдрі – це популярна закуска у Британії та порівняно недорога. Автор рецепта sashasa_fonov1979 пропонує взяти найкращі сосиски.

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Свинки у ковдрі

Свинки у ковдрі / Фото: instagram.com/sashasa_fonov1979/

Інгредієнти:

  • Бекон – 15 скибочок
  • Маленькі сосиски – 30 шт.
  • Мед – 2 ст. л.

Як приготувати:

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  1. Розігріти духовку до 200 градусів. Застелити деко пергаментним папером.
  2. Смужки бекону розрізати навпіл. Щільно обгорнути кожну сосиску в бекон і покласти на деко швом униз.
  3. Запікати 15-20 хвилин, доки бекон не стане рум'яним.
  4. Змастити медом та запікати ще 5 хвилин.

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М'ясні рулети в беконі

М'ясні рулети в беконі / Фото: instagram.com/tedonilka

Інгредієнти на 6 порцій:

  • Свиняча вирізка – 6 шматочків
  • Грудинка (бекон) – 6 скибочок
  • Цибулина – 1 шт. (невелика)
  • Печериці – 6 шт.
  • Вершки 33% – 150 мл
  • Часник – 4 зуб.
  • Сіль, спеції, перець – за смаком

Як приготувати:

  1. Нарізати цибулю та гриби дрібним кубиком. Вирізку – невеликими смужками.
  2. М'ясо посолити, поперчити та загорнути в бекон. Обсмажити по кілька хвилин до золотавого кольору.
  3. Викласти у форму для запікання. На цій же сковороді обсмажити цибулю з грибами. Додати вершки, подрібнений часник, сіль та спеції та тушкувати 5 хвилин на повільному вогні.
  4. Залити рулети соусом та запікати за 180 градусів 35-45 хвилин.

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М'ясна ватрушка

М'ясна ватрушка / Фото: instagram.com/molobok_kolcovo

Інгредієнти:

  • Куряче червоне м'ясо або фарш – 1 кг
  • Цибуля – 1 шт.
  • Часник – 3 зуб
  • Молоко – 50 мл
  • Яйця – 3 шт.
  • Батон – 150-200 г
  • Сіль, перець, спеції
  • Рис, болгарський перець, горошок

Як приготувати:

  1. М'ясо, цибулю та часник пропустити через м'ясорубку. Додати спеції, два яйця та ретельно перемішати.
  2. Хліб замочити у молоці та додати до м'яса, перемішати. Сформувати ватрушки, зробивши поглиблення всередині, і викласти на застелене деко. За бажанням їх можна обваляти в борошні. Збити яйце і змастити ватрушки.
  3. Болгарський перець подрібнити та обсмажити. З'єднати з відвареним рисом і горошком – це буде начинкою.
  4. Запікати за 160-170 градусів 30 хвилин до золотавого кольору.
  5. Начинити ватрушки рисом з овочами. Прикрасити зеленню.