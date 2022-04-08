Новый десерт-торт без выпечки – нужны шоколадные вафли, яйца и немного масла

Десертов, которым не нужна мука и выпечка, соответственно, сотни. Даже наш любимый сметанник обрел новое решение – его основа из печенья.
У этого десерта тоже есть основа – шоколадные вафли. Измельчить их нужно тщательно, в однородную массу.
Быстрый десерт без выпечки / Фото: Здорово и быстро
Крем разных вкусов. В одну его часть нужно будет какао. Торт очень красивый, но при желании его можно украсить шоколадом.
Десерт-торт без выпечки
Десерт-торт без выпечки / Фото: Здорово и быстро
Ингредиенты:
- 200 г шоколадных вафель;
- 5 яичных белков;
- 300 г сахарной пудры;
- 100 мл воды;
- 10 г желатина;
- 20 г какао;
- 100 г шоколада;
- 80 г сливочного масла.
Отличный десерт можно приготовить без яиц и молока. Нужны овсянка, какао и бананы.
Как приготовить:
- Вафли измельчить в однородную массу и выложить на дно формы, утрамбовывая.
- Развести желатин в 100 мл теплой воды. Оставить для набухания.
- Белки взбить с сахарной пудрой и желатином до высоких пиков. Половину массы вылить на основу из вафель.
- Добавить какао в яично-сахарную массу и снова взбить. Вылить в форму. Отправить в холодильник на 30 минут.
- Шоколад растопить и украсить десерт. Отправить в холодильник до полного охлаждения.
Подробней об этом невероятном десерта смотрите здесь.