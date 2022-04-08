Новий десерт-торт без випічки – потрібні шоколадні вафлі, яйця й трохи масла

Десертів, яким не потрібне борошно та випічка, відповідно, сотні. Навіть наш улюблений сметанник знайшов нове рішення – його основа з печива.
У цього десерту теж є основа – шоколадні вафлі. Подрібнити їх треба старанно, в однорідну масу.
Швидкий десерт без випічки / Фото: Здорово и быстро
Крем різних смаків. В одну частину потрібно буде какао. Торт дуже красивий, але за бажанням його можна прикрасити шоколадом.
Десерт-торт без випічки
Десерт-торт без випічки / Фото: Здорово и быстро
Інгредієнти:
- 200 г шоколадних вафель;
- 5 яєчних білків;
- 300 г цукрової пудри;
- 100 мл води;
- 10 г желатину;
- 20 г какао;
- 100 г шоколаду;
- 80 г вершкового масла.
Прекрасний десерт можна приготувати без яєць та молока. Потрібні вівсянка, какао та банани.
Як приготувати:
- Вафлі подрібнити на однорідну масу й викласти на дно форми, утрамбовуючи.
- Розвести желатин у 100 мл теплої води. Залишити для набухання.
- Білки збити з цукровою пудрою та желатином до високих піків. Половину маси вилити на основу з вафель.
- Додати какао в яєчно-цукрову масу й знову збити. Вилити у форму. Відправити у холодильник на 30 хвилин.
- Шоколад розтопити та прикрасити десерт. Відправити у холодильник до повного охолодження.
Докладніше про цей неймовірний десерт дивіться тут.