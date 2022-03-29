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Обед за 30 минут для всей семьи – нужна капуста, немного колбасы и сыра

Ирина Маслова
29 марта, 12:24
Готовится обед в одной сковороде. Капусту, перед тем, как она превратится в основу для пирога, нужно подержать несколько минут в воде с небольшим количеством уксуса

Когда нужно вкусно накормить семью из подручных продуктов, можно сделать сытный салат, например, льежский с картофелем, яйцами и стручковой фасолью.

Чтобы накормить семью не только вкусно, но и быстро, то процесс должен происходить в одной сковороде.

Капустный пирог с капустой, колбасой и сыром / Фото: Haeum Cooking

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По сути, это тушеная капуста с колбасой и сыром, но больше похожа на открытый пирог.

В качестве начинки предлагается колбаса и сыр, понятно, что это могут быть самые разные ингредиенты.

Рецепт нашли на канале Haeum Cooking.

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Капустный пирог с капустой, колбасой и сыром

Ингредиенты:

  • капуста;
  • половина луковицы;
  • яйца – 2 шт.;
  • сыр – 70 г;
  • томатная паста;
  • соль, перец.

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Как приготовить:

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  1. Капусту нарезать тонкими ломтиками, залить водой с небольшим количеством уксуса. Лук измельчить, колбасу нарезать произвольно.
  2. С капусты слить воду, промыть. Яйца взбить, посолить, поперчить и смешать с капустой. Выложить на разогретую сковороду.
  3. Накрыть крышкой и готовить 4 минуты. Перевернуть на другую сторону, смазать томатной пастой и выложить на капусту колбасу и тертый сыр.
  4. Готовить под крышкой, пока не расплавится сыр.