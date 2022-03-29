Обед за 30 минут для всей семьи – нужна капуста, немного колбасы и сыра

Когда нужно вкусно накормить семью из подручных продуктов, можно сделать сытный салат, например, льежский с картофелем, яйцами и стручковой фасолью.
Чтобы накормить семью не только вкусно, но и быстро, то процесс должен происходить в одной сковороде.
Капустный пирог с капустой, колбасой и сыром / Фото: Haeum Cooking
По сути, это тушеная капуста с колбасой и сыром, но больше похожа на открытый пирог.
В качестве начинки предлагается колбаса и сыр, понятно, что это могут быть самые разные ингредиенты.
Рецепт нашли на канале Haeum Cooking.
Капустный пирог с капустой, колбасой и сыром
Ингредиенты:
- капуста;
- половина луковицы;
- яйца – 2 шт.;
- сыр – 70 г;
- томатная паста;
- соль, перец.
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Как приготовить:
- Капусту нарезать тонкими ломтиками, залить водой с небольшим количеством уксуса. Лук измельчить, колбасу нарезать произвольно.
- С капусты слить воду, промыть. Яйца взбить, посолить, поперчить и смешать с капустой. Выложить на разогретую сковороду.
- Накрыть крышкой и готовить 4 минуты. Перевернуть на другую сторону, смазать томатной пастой и выложить на капусту колбасу и тертый сыр.
- Готовить под крышкой, пока не расплавится сыр.