Обід за 30 хвилин для всієї родини – потрібна капуста, трохи ковбаси та сиру

Коли потрібно смачно нагодувати сім'ю з підручних продуктів, можна зробити ситний салат, наприклад, льєжський з картоплею, яйцями та стручковою квасолею.
Щоб нагодувати сім'ю не тільки смачно, а й швидко, процес має відбуватися в одній сковороді.
Капустяний пиріг з капустою, ковбасою та сиром / Фото: Haeum Cooking
По суті, це тушкована капуста з ковбасою та сиром, але більше схожа на відкритий пиріг.
У якості начинки пропонується ковбаса та сир, зрозуміло, що це можуть бути різні інгредієнти.
Рецепт знайшли на каналі Haeum Cooking.
Капустяний пиріг з капустою, ковбасою та сиром
Інгредієнти:
- капуста;
- половина цибулини;
- яйця – 2 шт.;
- сир – 70 г;
- томатна паста;
- сіль, перець.
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Як приготувати:
- Капусту тоненько насікти, залити водою з невеликою кількістю оцту. Цибулю подрібнити, ковбасу нарізати довільно.
- З капусти злити воду, промити. Яйця збити, посолити, поперчити та змішати з капустою. Викласти на розігріту сковороду.
- Накрити кришкою та готувати 4 хвилини. Перевернути на інший бік, змастити томатною пастою і викласти на капусту ковбасу й тертий сир.
- Готувати під кришкою, доки не розплавиться сир.