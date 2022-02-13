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Сендвіч "Муфулета" із соковитим салатом з оливок – рецепт і для обіду, і для вечері

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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13 лютого, 16:34
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Сендвіч з Нового Орлеана, вигаданий у відділі кулінарії місцевого супермаркету. Що більше в ньому буде різного виду м'ясних виробів, то краще
Сендвіч "Муфулета"
Сендвіч "Муфулета" / Фото: instagram.com/gelsonsmarkets/

Бувають сендвічі теплими, як німецький "Міцний Макс" зі смаженим яйцем, а бувають "холодними", як "Муфулета".

Він був придуманий в одній з мереж новоорлеанських супермаркетів, США, як зрозуміло з інгредієнтів – під впливом італійської кухні. Тому для сендвіча використовується фокача або чабата.

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Особливість – салат на основі хороших оливок та салату з маринованих овочів (цвітної капусти, моркви, селери, солодких та гострих перців, цибулі).

Рецепт відтворила фудблогерка Нerringinfurs.blogspot.com. Вона рекомендує заздалегідь приготувати салат з оливок, він має добре настоятися.

Сам же "Муфулета" теж має побути в холодильнику перед подачею.

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Сендвіч "Муфулета"

Сендвіч "Муфулета"
Сендвіч "Муфулета" / Фото: instagram.com/where.the.wild.things.reign/

Інгредієнти для салату з оливок:

  • 300 г оливок хорошої якості;
  • 250 г різних маринованих овочів;
  • по 1/4 ч. л. сушеного орегано, сушеного базиліку;
  • 2 ст. л. винного або яблучного оцту (за бажанням);
  • 1/2 склянки якісної оливкової олії.

Для сендвіча:

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  • фокача чи чабата;
  • 3 великі тонкі скибочки вареної ковбаси;
  • 10 тонких скибочок салямі;
  • 4 великі тонкі скибочки шинки;
  • 6 скибочок моцарели та 6 скибочок твердого сиру.

Тут знайдете рецепт цікавих сендвічів італійських трамецині.

Як приготувати:

  1. Оливки дуже дрібно нарізати. Суміш маринованих овочів також дрібно нарізати.
  2. З'єднати оливки та овочі, додати орегано та базилік. Заправити оцтом та оливковою олією, перемішати, відправити в холодильник.
  3. Розподілити на обох половинках хліба оливковий салат. На нижню половинку викласти шарами ковбасу, потім моцарелу. Далі – скибочки шинки, зверху – знову скибочки салямі. Наприкінці – твердий сир.
  4. Поєднати дві половинки. Загорнути в плівку і залишити на 2-4 години. Розрізати на порції.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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