Сендвіч "Муфулета" із соковитим салатом з оливок – рецепт і для обіду, і для вечері

Бувають сендвічі теплими, як німецький "Міцний Макс" зі смаженим яйцем, а бувають "холодними", як "Муфулета".
Він був придуманий в одній з мереж новоорлеанських супермаркетів, США, як зрозуміло з інгредієнтів – під впливом італійської кухні. Тому для сендвіча використовується фокача або чабата.
Особливість – салат на основі хороших оливок та салату з маринованих овочів (цвітної капусти, моркви, селери, солодких та гострих перців, цибулі).
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Рецепт відтворила фудблогерка Нerringinfurs.blogspot.com. Вона рекомендує заздалегідь приготувати салат з оливок, він має добре настоятися.
Сам же "Муфулета" теж має побути в холодильнику перед подачею.
Сендвіч "Муфулета"
Інгредієнти для салату з оливок:
- 300 г оливок хорошої якості;
- 250 г різних маринованих овочів;
- по 1/4 ч. л. сушеного орегано, сушеного базиліку;
- 2 ст. л. винного або яблучного оцту (за бажанням);
- 1/2 склянки якісної оливкової олії.
Для сендвіча:
- фокача чи чабата;
- 3 великі тонкі скибочки вареної ковбаси;
- 10 тонких скибочок салямі;
- 4 великі тонкі скибочки шинки;
- 6 скибочок моцарели та 6 скибочок твердого сиру.
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Як приготувати:
- Оливки дуже дрібно нарізати. Суміш маринованих овочів також дрібно нарізати.
- З'єднати оливки та овочі, додати орегано та базилік. Заправити оцтом та оливковою олією, перемішати, відправити в холодильник.
- Розподілити на обох половинках хліба оливковий салат. На нижню половинку викласти шарами ковбасу, потім моцарелу. Далі – скибочки шинки, зверху – знову скибочки салямі. Наприкінці – твердий сир.
- Поєднати дві половинки. Загорнути в плівку і залишити на 2-4 години. Розрізати на порції.