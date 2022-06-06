Очень нежная творожная запеканка "Раффаэлло" – мука и сахар не нужны

Какую творожную запеканку и рецепт вы не выбрали бы к завтраку, она все равно будет невероятно нежной. Даже если вы используете муку или манку, как в запеканке "Всего по 3".
"Раффаэлло" обещает взять рекорд по невероятной текстуре, запеканка будет таять во рту. Alina FooDee использует форму диаметром 21 сантиметр.
Запеканка "Раффаэлло" на завтрак / Фото: Depositphotos
Вместо сахара нужна сгущенка, регулируйте ее количество по своему вкусу. Взбитые белки в творожную массу вмешиваются отдельно.
Запеканка "Раффаэлло"
Запеканка "Раффаэлло" / Фото: Alina FooDee
Ингредиенты:
- творог 5% в брикетах – 800 г;
- кокосовая стружка – 80 г;
- крахмал – 40 г;
- ванильный сахар – 20 г;
- сгущенное молоко – 150 г;
- яйца крупные – 4 шт.;
- миндальные хлопья – по желанию и наличию.
Как приготовить:
- К творогу добавить крахмал, сгущенное молоко, яичные желтки. Перебить эту массу блендером до однородности.
- Духовку разогреть до 180 градусов. На дно формы выложить пергамент, бока смазать сливочным маслом.
- Белки взбить со щепоткой соли и ванильным сахаром до пышной пены. Аккуратно ввести белки к творожной массе, стараясь сохранить всю воздушность.
- Массу переложить в форму, разравнять, выпекать около 45-50 минут до румяности.
Небольшие детали об этой запеканке смотрите в ролике от автора рецепта.
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