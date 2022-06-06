Очень нежная творожная запеканка "Раффаэлло" – мука и сахар не нужны

Какую творожную запеканку и рецепт вы не выбрали бы к завтраку, она все равно будет невероятно нежной. Даже если вы используете муку или манку, как в запеканке "Всего по 3".

"Раффаэлло" обещает взять рекорд по невероятной текстуре, запеканка будет таять во рту. Alina FooDee использует форму диаметром 21 сантиметр.

Запеканка "Раффаэлло" на завтрак / Фото: Depositphotos

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Вместо сахара нужна сгущенка, регулируйте ее количество по своему вкусу. Взбитые белки в творожную массу вмешиваются отдельно.

Запеканка "Раффаэлло"

Запеканка "Раффаэлло" / Фото: Alina FooDee

Ингредиенты:

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творог 5% в брикетах – 800 г;

кокосовая стружка – 80 г;

крахмал – 40 г;

ванильный сахар – 20 г;

сгущенное молоко – 150 г;

яйца крупные – 4 шт.;

миндальные хлопья – по желанию и наличию.

Как приготовить:

К творогу добавить крахмал, сгущенное молоко, яичные желтки. Перебить эту массу блендером до однородности. Духовку разогреть до 180 градусов. На дно формы выложить пергамент, бока смазать сливочным маслом. Белки взбить со щепоткой соли и ванильным сахаром до пышной пены. Аккуратно ввести белки к творожной массе, стараясь сохранить всю воздушность. Массу переложить в форму, разравнять, выпекать около 45-50 минут до румяности.

Небольшие детали об этой запеканке смотрите в ролике от автора рецепта.

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