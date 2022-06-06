Дуже ніжна сирна запіканка "Рафаело" – борошно та цукор не потрібні

Яку сирну запіканку й рецепт ви не вибрали б до сніданку, вона все одно буде неймовірно ніжною. Навіть якщо ви використовуєте борошно або манку, як у запіканці "Усього по 3".
"Рафаело" обіцяє взяти рекорд за неймовірною текстурою, запіканка танутиме в роті. Alina FooDee використовує форму діаметром 21 сантиметр.
Запіканка "Рафаело" на сніданок
Замість цукру потрібне згущене молоко, регулюйте його кількість на свій смак. Збиті білки у сирну масу вмішуються окремо.
Запіканка "Рафаело"
Запіканка "Рафаело"
Інгредієнти:
- сир 5% у брикетах – 800 г;
- кокосова стружка – 80 г;
- крохмаль – 40 г;
- ванільний цукор – 20 г;
- згущене молоко – 150 г;
- яйця великі – 4 шт.;
- мигдальні пластівці – за бажанням та наявністю.
Як приготувати:
- До сиру додати крохмаль, згущене молоко, яєчні жовтки. Перебити цю масу блендером до однорідності.
- Духовку розігріти до 180 градусів. На дно форми викласти пергамент, боки змастити вершковим маслом.
- Білки збити з щіпкою солі та ванільним цукром до пишної піни. Акуратно ввести білки до сирної маси, намагаючись зберегти всю легкість.
- Масу перекласти у форму, розрівняти, випікати близько 45-50 хвилин до рум'яності.
Невеликі деталі про цю запіканку дивіться у ролику від авторки рецепта.
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