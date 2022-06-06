Дуже ніжна сирна запіканка "Рафаело" – борошно та цукор не потрібні

Яку сирну запіканку й рецепт ви не вибрали б до сніданку, вона все одно буде неймовірно ніжною. Навіть якщо ви використовуєте борошно або манку, як у запіканці "Усього по 3".

"Рафаело" обіцяє взяти рекорд за неймовірною текстурою, запіканка танутиме в роті. Alina FooDee використовує форму діаметром 21 сантиметр.

Запіканка "Рафаело" на сніданок

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Замість цукру потрібне згущене молоко, регулюйте його кількість на свій смак. Збиті білки у сирну масу вмішуються окремо.

Запіканка "Рафаело"

Запіканка "Рафаело"

Інгредієнти:

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сир 5% у брикетах – 800 г;

кокосова стружка – 80 г;

крохмаль – 40 г;

ванільний цукор – 20 г;

згущене молоко – 150 г;

яйця великі – 4 шт.;

мигдальні пластівці – за бажанням та наявністю.

Як приготувати:

До сиру додати крохмаль, згущене молоко, яєчні жовтки. Перебити цю масу блендером до однорідності. Духовку розігріти до 180 градусів. На дно форми викласти пергамент, боки змастити вершковим маслом. Білки збити з щіпкою солі та ванільним цукром до пишної піни. Акуратно ввести білки до сирної маси, намагаючись зберегти всю легкість. Масу перекласти у форму, розрівняти, випікати близько 45-50 хвилин до рум'яності.

Невеликі деталі про цю запіканку дивіться у ролику від авторки рецепта.

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