Очень полезный овсяный хлеб – мука, что понятно, не понадобится

Овсяные хлопья очень хороши и в диетических десертах, рецепт батончиков с яблоками и медом мы публиковали.

Итак, если стоит задача немного похудеть и сэкономить муку, возьмите овсяные хлопья, немного натурального йогурта, несколько яиц и сделайте этот хлеб.

Простой рецепт хлеба из овсянки / Фото: freepik.com

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На канале Вкусные рецепты кухни предлагают дополнить список ингредиентов грецкими орехами, с ними все-таки будет вкуснее.

Овсяный хлеб без муки

Овсяный хлеб без муки

Ингредиенты:

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3 стакана овсянки;

2 яйца;

1,5 стакана йогурта;

2 ч. л. соли;

1 стакан грецких орехов;

1 пакетик разрыхлителя.

Как приготовить:

Хлопья смешать с яйцами. Добавить соль, разрыхлитель и йогурт. Тщательно перемешать. Вмешать измельченные грецкие орехи. Выложить массу в застеленную форму, разровнять ложкой. Выпекать 35-40 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Детали замешивания овсяного хлеба без муки смотрите в видео.

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Как быстро испечь хлеб из кукурузной муки – читайте здесь.