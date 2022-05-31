Дуже корисний вівсяний хліб – борошно, ясна річ, не знадобиться

Вівсяні пластівці дуже хороші й у дієтичних десертах, рецепт батончиків з яблуками та медом ми публікували.
Отже, якщо стоїть завдання трохи схуднути та зекономити борошно, візьміть вівсяні пластівці, трохи натурального йогурту, кілька яєць і зробіть цей хліб.
Простий рецепт хліба з вівсянки
На каналі Смачні рецепти кухні пропонують доповнити список інгредієнтів волоськими горіхами, з ними все-таки буде смачніше.
Вівсяний хліб без борошна
Вівсяний хліб без борошна
Інгредієнти:
- 3 склянки вівсянки;
- 2 яйця;
- 1,5 склянки йогурту;
- 2 ч. л. солі;
- 1 склянка волоських горіхів;
- 1 пакетик розпушувача.
Як приготувати:
- Пластівці змішати з яйцями. Додати сіль, розпушувач та йогурт. Ретельно перемішати.
- Вмішати подрібнені волоські горіхи.
- Викласти масу в застелену форму, розрівняти ложкою.
- Випікати 35-40 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.
Деталі замішування вівсяного хліба без борошна дивіться у відео.
Як швидко спекти хліб з кукурудзяного борошна – читайте тут.