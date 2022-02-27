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Батончики з вівсянки – це не тільки корисно, а й економія на солодощах

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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27 лютого, 16:41
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Тут використовуються родзинки, горіхи та стиглий банан. У якості підсолоджувача – мед. Запікаються батончики близько 20 хвилин
Батончики з вівсянки
Батончики з вівсянки / Фото: freepik.com

До весни рукою подати, а це означає, що потрібно урізати кількість цукру, якщо є бажання стати стрункіше.

Але це зовсім не означає, що треба забути про десерти. Спробуйте рулет із сиром та ягодами.

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Батончики мюслі, гранола або просто батончики з вівсянки із сухофруктами та горіхами необов'язково купувати.

Їх дуже просто приготувати в домашніх умовах, причому вибір додаткових інгредієнтів дуже широкий – будь-які горіхи та будь-які сухофрукти.

Рецепт зі сторінки _ffood_blog.

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Батончики з вівсянки із сухофруктами

Батончики з вівсянки із сухофруктами
Батончики з вівсянки із сухофруктами / Фото: instagram.com/_ffood_blog_/

Інгредієнти:

  • вівсяні пластівці – 150 г;
  • горіхи – 70 г;
  • родзинки – 40 г;
  • банани – 1 шт.;
  • мед – 1.5 ст. л.

Дієтичним може бути навіть "Наполеон", як його зробити швидко та легко – дізнаєтесь тут.

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Як приготувати:

  1. Родзинки промити і просушити, горіхи подрібнити.
  2. Вівсянку з'єднати з родзинками, банан подрібнити виделкою і додати до вівсянки. Додати мед та перемішати.
  3. Розігріти духовку до 160-180 градусів.
  4. Застелити деко пергаментним папером, змастити його олією.
  5. Викласти вівсяну масу шаром 0,5 см. Запікати близько 20 хвилин, злегка охолодити і нарізати на порції.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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