Батончики з вівсянки – це не тільки корисно, а й економія на солодощах

Тут використовуються родзинки, горіхи та стиглий банан. У якості підсолоджувача – мед. Запікаються батончики близько 20 хвилин

Батончики з вівсянки / Фото: freepik.com

До весни рукою подати, а це означає, що потрібно урізати кількість цукру, якщо є бажання стати стрункіше.

Але це зовсім не означає, що треба забути про десерти. Спробуйте рулет із сиром та ягодами.

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Батончики мюслі, гранола або просто батончики з вівсянки із сухофруктами та горіхами необов'язково купувати.

Їх дуже просто приготувати в домашніх умовах, причому вибір додаткових інгредієнтів дуже широкий – будь-які горіхи та будь-які сухофрукти.

Рецепт зі сторінки _ffood_blog.

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Батончики з вівсянки із сухофруктами

Батончики з вівсянки із сухофруктами / Фото: instagram.com/_ffood_blog_/

Інгредієнти:

вівсяні пластівці – 150 г;

горіхи – 70 г;

родзинки – 40 г;

банани – 1 шт.;

мед – 1.5 ст. л.

Дієтичним може бути навіть "Наполеон", як його зробити швидко та легко – дізнаєтесь тут.

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Як приготувати: