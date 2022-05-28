Очень простые и вкусные корнуэльские булочки – в чем особенность и рецепт

Продолжаем знакомится с корнуэльской выпечкой, очень подробно о нежнейшем яблочном пироге мы писали.
Особенность корнуэльских булочек – это присутствие шафрана. Подойдет имертинский. Перед тем, как вмешивать его в тесто, залейте щепотку пряности кипятком на 30 минут.
Корнуэльские булочки, простой рецепт / Фото: savortheflavour.com
Черную смородину хорошо разморозьте и обсушите салфетками. Время расстойки теста сравнительно долгое. Два часа после замеса и около часа после формовки.
Правда, выпекаются они не дольше 20 минут и у них легкий цитрусовый аромат, его обеспечит цедра лимона или апельсина.
Рецепт нашли на странице savortheflavour.com.
Корнуэльские булочки
Ингредиенты:
- щепотка шафрана;
- 250 мл молока;
- 50 г теплого сливочного масла, нарезанного кубиками;
- 550 г муки;
- по 1 ч. л. соли, корицы;
- 50 г сахарной пудры для украшения;
- пакетик дрожжей;
- цедра лимона и апельсина;
- 100 г смородины замороженной.
Как приготовить:
- В муку добавьте соль и дрожжи, перемешайте пальцем.
- Смешайте масло и с мукой, пока смесь не станет похожей на мелкие хлебные крошки.
- Добавьте сахар, яйцо, шафран, лимонную и апельсиновую цедру и половину молока. Вымешивайте, постепенно добавляя молоко по мере необходимости, чтобы получилось мягкое, немного липкое тесто.
- Выложите тесто на посыпанную мукой поверхность и энергично месите в течение 15 минут, пока тесто не станет очень эластичным, шелковистым, перестанет прилипать к рабочей поверхности и на его поверхности появится блеск.
- Проверьте тесто, растянув его по кусочку между большим и указательным пальцами каждой руки. Тесто должно тянуться, пока оно не станет прозрачным, но не порвется. Если порвется, месите еще минуту и проверьте еще раз.
- Сформируйте из теста шар, положите в большую смазанную маслом миску и плотно накройте пленкой. Оставьте на 2 часа.
- Обомните тесто в миске, чтобы выпустить воздух, добавьте смородину и аккуратно перемешайте.
- Разделите тесто на 16 частей, скатайте каждую часть в шар и равномерно распределите их на подготовленном противне. Накройте и оставьте на 50-60 минут, булочки должны увеличится вдвое.
- Примерно за 10 минут до того, как булочки закончат расстойку, разогрейте духовку до 190 градусов.
- Выпекайте 18-20 минут. При желании смажьте еще горячие сливочным маслом.
К завтраку можно приготовить запеченные булочки с начинкой. Булочки нужны готовые.