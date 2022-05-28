Очень простые и вкусные корнуэльские булочки – в чем особенность и рецепт

Продолжаем знакомится с корнуэльской выпечкой, очень подробно о нежнейшем яблочном пироге мы писали.

Особенность корнуэльских булочек – это присутствие шафрана. Подойдет имертинский. Перед тем, как вмешивать его в тесто, залейте щепотку пряности кипятком на 30 минут.

Корнуэльские булочки, простой рецепт / Фото: savortheflavour.com

Реклама

Черную смородину хорошо разморозьте и обсушите салфетками. Время расстойки теста сравнительно долгое. Два часа после замеса и около часа после формовки.

Правда, выпекаются они не дольше 20 минут и у них легкий цитрусовый аромат, его обеспечит цедра лимона или апельсина.

Рецепт нашли на странице savortheflavour.com.

Реклама

Корнуэльские булочки

Корнуэльские булочки

Ингредиенты:

щепотка шафрана;

250 мл молока;

50 г теплого сливочного масла, нарезанного кубиками;

550 г муки;

по 1 ч. л. соли, корицы;

50 г сахарной пудры для украшения;

пакетик дрожжей;

цедра лимона и апельсина;

100 г смородины замороженной.

Как приготовить:

Реклама

В муку добавьте соль и дрожжи, перемешайте пальцем. Смешайте масло и с мукой, пока смесь не станет похожей на мелкие хлебные крошки. Добавьте сахар, яйцо, шафран, лимонную и апельсиновую цедру и половину молока. Вымешивайте, постепенно добавляя молоко по мере необходимости, чтобы получилось мягкое, немного липкое тесто. Выложите тесто на посыпанную мукой поверхность и энергично месите в течение 15 минут, пока тесто не станет очень эластичным, шелковистым, перестанет прилипать к рабочей поверхности и на его поверхности появится блеск. Проверьте тесто, растянув его по кусочку между большим и указательным пальцами каждой руки. Тесто должно тянуться, пока оно не станет прозрачным, но не порвется. Если порвется, месите еще минуту и ​​проверьте еще раз. Сформируйте из теста шар, положите в большую смазанную маслом миску и плотно накройте пленкой. Оставьте на 2 часа. Обомните тесто в миске, чтобы выпустить воздух, добавьте смородину и аккуратно перемешайте. Разделите тесто на 16 частей, скатайте каждую часть в шар и равномерно распределите их на подготовленном противне. Накройте и оставьте на 50-60 минут, булочки должны увеличится вдвое. Примерно за 10 минут до того, как булочки закончат расстойку, разогрейте духовку до 190 градусов. Выпекайте 18-20 минут. При желании смажьте еще горячие сливочным маслом.

К завтраку можно приготовить запеченные булочки с начинкой. Булочки нужны готовые.