Дуже прості та смачні корнуельські булочки – у чому особливість та рецепт

Продовжуємо знайомитися з корнуельською випічкою, дуже докладно про найніжніший яблучний пиріг ми писали.

Особливість корнуельських булочок – це присутність шафрану. Підійде імертинський. Перед тим, як вмішувати його в тісто, залийте дрібку прянощі окропом на 30 хвилин.

Корнуельські булочки, простий рецепт

Реклама

Чорну смородину добре розморозьте та обсушіть серветками. Час вистоювання тіста порівняно тривалий. Дві години після замісу та близько години після формування.

Щоправда, випікаються вони не довше 20 хвилин і мають легкий цитрусовий аромат, його забезпечить цедра лимона або апельсина.

Рецепт знайшли на сторінці savortheflavour.com.

Реклама

Корнуельські булочки

Корнуельські булочки

Інгредієнти:

дрібка шафрану;

250 мл молока;

50 г теплої вершкового масла, нарізаного кубиками;

550 г борошна;

по 1 ч. л. солі, кориці;

50 г цукрової пудри для прикраси;

пакетик дріжджів;

цедра лимона та апельсина;

100 г замороженої смородини.

Як приготувати:

Реклама

У борошно додайте сіль і дріжджі, перемішайте пальцем. Змішайте масло з борошном, доки суміш не стане, як дрібні хлібні крихти. Додайте цукор, яйце, шафран, лимонну та апельсинову цедру та половину молока. Вимішуйте, поступово додаючи молоко за необхідності, щоб вийшло м'яке, трохи липке тісто. Викладіть тісто на посипану борошном поверхню та енергійно місіть 15 хвилин, доки тісто не стане дуже еластичним, шовковистим, перестане прилипати до робочої поверхні та на його поверхні з'явиться блиск. Перевірте тісто, розтягнувши його шматочком між великим і вказівним пальцями кожної руки. Тісто має тягнутися, доки воно не стане прозорим, але не порветься. Якщо порветься, місіть ще хвилину і перевірте ще раз. Сформуйте з тіста кулю, покладіть у велику миску змащену маслом і щільно накрийте плівкою. Залишіть на 2 години. Обомніть тісто в мисці, щоб випустити повітря, додайте смородину та акуратно перемішайте. Розділіть тісто на 16 частин, скачайте кожну частину в кулю та рівномірно розподіліть їх на підготовленому деку. Накрийте і залиште на 50-60 хвилин, булочки мають збільшитися вдвічі. Приблизно за 10 хвилин до того, як булочки закінчать вистоювання, розігрійте духовку до 190 градусів. Випікайте 18-20 хвилин. На бажання змастіть ще гарячі вершковим маслом.

До сніданку можна приготувати запечені булочки з начинкою. Булочки потрібні готові.