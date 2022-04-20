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Запечені булочки з начинкою – рецепт миттєвого сніданку

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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20 квітня, 07:16
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М'якуш, який витягнеться з булочки, можна використовувати як панірувальні сухарі. Інгредієнти для начинки можна підбирати на свій смак
Запечені булочки на сніданок
Запечені булочки на сніданок / Фото: www.eggs.ca

Для багатьох булочки на сніданок – це більше клопітка справа, ніж навпаки. Але існує безліч рецептів, які переконують у протилежному. Наприклад, сирні булочки.

Тут булочки взагалі випікати не треба, вони беруться готові. І ті, які трохи залежалися, теж можна використати.

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Тільки в такому випадку покладіть на дно трохи вершкового масла.

Українська фудблогерка cook_enjoying пропонує у якості начинки трохи сиру, ковбаси та грибів, хоча для цього сніданку підійдуть практично все.

Запечені булочки з начинкою

Запечені булочки з начинкою
Запечені булочки з начинкою / Фото: instagram.com/cook_enjoying

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Інгредієнти на одну порцію:

  • 1 булочка;
  • 1 яйце;
  • сир;
  • шинка або ковбаса;
  • печериці;
  • сіль, перець, зелень.

Булочки можна використати замість хліба. Наприклад, ті, що замішуються на картопляному відварі. Як їх зробити – читайте тут.

Як приготувати:

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  1. З булочки зрізати верхівку та акуратно дістати м'якуш.
  2. Викласти всередину тертий сир, гриби та шинку. Вилити яйце. Посолити, поперчити.
  3. Викласти на застелене деко, запікати за 190 градусів 15 хвилин.
  4. Потім накрити булочку верхівкою та запікати ще кілька хвилин.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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