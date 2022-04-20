Запечені булочки з начинкою – рецепт миттєвого сніданку

Для багатьох булочки на сніданок – це більше клопітка справа, ніж навпаки. Але існує безліч рецептів, які переконують у протилежному. Наприклад, сирні булочки.
Тут булочки взагалі випікати не треба, вони беруться готові. І ті, які трохи залежалися, теж можна використати.
Тільки в такому випадку покладіть на дно трохи вершкового масла.
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Українська фудблогерка cook_enjoying пропонує у якості начинки трохи сиру, ковбаси та грибів, хоча для цього сніданку підійдуть практично все.
Запечені булочки з начинкою
Інгредієнти на одну порцію:
- 1 булочка;
- 1 яйце;
- сир;
- шинка або ковбаса;
- печериці;
- сіль, перець, зелень.
Булочки можна використати замість хліба. Наприклад, ті, що замішуються на картопляному відварі. Як їх зробити – читайте тут.
Як приготувати:
- З булочки зрізати верхівку та акуратно дістати м'якуш.
- Викласти всередину тертий сир, гриби та шинку. Вилити яйце. Посолити, поперчити.
- Викласти на застелене деко, запікати за 190 градусів 15 хвилин.
- Потім накрити булочку верхівкою та запікати ще кілька хвилин.