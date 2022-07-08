Очень сытный завтрак для большой семьи – попробуйте тунисскую запеканку (фото)

Все-таки запеченная еда немного лучше, чем приготовленная на сковороде. Так вкус и текстура сохраняются лучше.

Когда есть баклажаны, можно приготовить итальянскую тумбет, а вот для тех, кто любит плотный завтрак – очень подойдет тунисская мааднус.

Запеканка мааднус на завтрак

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Ее рецептов много, но без мяса, картофеля и яиц не обойтись. И главное: мааднус переводится как петрушка, поэтому она обязательна.

Сначала фарш (мясо) нужно обжарить вместе с луком и картофелем, потом залить яичной смесью. Специи соедините и вводите в запеканку в два приема.

Рецепт со страницы www.straight.com.

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Запеканка мааднус на завтрак

Ингредиенты:

450 г куриного мяса, нарезанного;

1 средняя луковица, нарезанная;

1 большая, нарезанная кубиками, картофелина;

250 мл воды;

петрушка;

8 больших яиц;

175 г сыра;

30 мл оливкового масла.

Специи:

тмин;

соль, перец;

кориандр;

куркума;

тимьян;

красный перец.

Как приготовить:

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Смешайте специи вместе. На среднем огне обжарьте лук в 1 ст. л. оливкового масла до мягкости. Перемешайте нарезанную курицу с половиной смеси специй. Добавьте это в сковороду и подрумяньте. Добавьте картофель и воду. Доведите до слабого кипения, затем готовьте без крышки, пока картофель не станет мягким и большая часть жидкости не испарится. Добавьте нарезанную петрушку и дайте остыть. Разогрейте духовку до 180 градусов и смажьте форму оливковым маслом. Тщательно взбейте яйца в большой миске, затем смешайте с тертым сыром. Добавьте смесь из курицы, картофеля, петрушки и специи. Хорошо перемешайте, вылейте в смазанную маслом форму для запекания. Выпекайте от 30 до 35 минут или пока не схватится в центре.

В Иране готовят тах чин, запеканку, похожую на плов. Ее рецепт здесь.