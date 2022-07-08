Очень сытный завтрак для большой семьи – попробуйте тунисскую запеканку (фото)

Все-таки запеченная еда немного лучше, чем приготовленная на сковороде. Так вкус и текстура сохраняются лучше.
Когда есть баклажаны, можно приготовить итальянскую тумбет, а вот для тех, кто любит плотный завтрак – очень подойдет тунисская мааднус.
Запеканка мааднус на завтрак
Ее рецептов много, но без мяса, картофеля и яиц не обойтись. И главное: мааднус переводится как петрушка, поэтому она обязательна.
Сначала фарш (мясо) нужно обжарить вместе с луком и картофелем, потом залить яичной смесью. Специи соедините и вводите в запеканку в два приема.
Рецепт со страницы www.straight.com.
Запеканка мааднус на завтрак
Ингредиенты:
- 450 г куриного мяса, нарезанного;
- 1 средняя луковица, нарезанная;
- 1 большая, нарезанная кубиками, картофелина;
- 250 мл воды;
- петрушка;
- 8 больших яиц;
- 175 г сыра;
- 30 мл оливкового масла.
Специи:
- тмин;
- соль, перец;
- кориандр;
- куркума;
- тимьян;
- красный перец.
Как приготовить:
- Смешайте специи вместе.
- На среднем огне обжарьте лук в 1 ст. л. оливкового масла до мягкости.
- Перемешайте нарезанную курицу с половиной смеси специй. Добавьте это в сковороду и подрумяньте.
- Добавьте картофель и воду. Доведите до слабого кипения, затем готовьте без крышки, пока картофель не станет мягким и большая часть жидкости не испарится.
- Добавьте нарезанную петрушку и дайте остыть.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и смажьте форму оливковым маслом.
- Тщательно взбейте яйца в большой миске, затем смешайте с тертым сыром.
- Добавьте смесь из курицы, картофеля, петрушки и специи.
- Хорошо перемешайте, вылейте в смазанную маслом форму для запекания.
- Выпекайте от 30 до 35 минут или пока не схватится в центре.
В Иране готовят тах чин, запеканку, похожую на плов. Ее рецепт здесь.