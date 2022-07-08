Дуже ситний сніданок для великої родини – спробуйте туніську запіканку (фото)

Усе-таки запечена їжа трохи краще, ніж приготована на сковороді. Так смак і текстура зберігаються краще.

Коли є баклажани, можна приготувати італійську тумбет, а от для тих, хто любить ситний сніданок – дуже підійде туніська мааднус.

Запіканка мааднус на сніданок

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Її рецептів багато, але без м'яса, картоплі та яєць не обійтися. І головне: мааднус перекладається як петрушка, тому вона обов'язкова.

Спочатку фарш (м'ясо) потрібно обсмажити разом з цибулею та картоплею, потім залити яєчною сумішшю. Спеції з'єднайте та вводіть у запіканку в два прийоми.

Рецепт зі сторінки www.straight.com.

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Запіканка мааднус на сніданок

Інгредієнти:

450 г курячого м'яса, нарізаного;

1 середня цибулина, нарізана;

1 велика, нарізана кубиками, картоплина;

250 мл води;

петрушка;

8 великих яєць;

175 г сиру;

30 мл оливкової олії.

Спеції:

кмин;

сіль, перець;

коріандр;

куркума;

чебрець;

червоний перець.

Як приготувати:

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Змішайте спеції разом. На середньому вогні обсмажте цибулю на 1 ст. л. оливкової олії до м'якості. Перемішайте нарізану курку з половиною суміші спецій. Додайте це до сковороди та підрум'яньте. Додайте картоплю та воду. Доведіть до слабкого кипіння, потім готуйте без кришки, доки картопля не стане м'якою і більшість рідини не випарується. Додайте нарізану петрушку і дайте охолонути. Розігрійте духовку до 180 градусів і змастіть оливковою олією. Ретельно збийте яйця у великій мисці, а потім змішайте з тертим сиром. Додайте суміш і курки, картоплі, петрушки та спеції. Добре перемішайте, вилийте у змащену олією форму для запікання. Випікайте від 30 до 35 хвилин або доки не схопиться в центрі.

В Ірані готують тах чин, запіканку, схожу на плов. Її рецепт тут.