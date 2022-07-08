Дуже ситний сніданок для великої родини – спробуйте туніську запіканку (фото)

Усе-таки запечена їжа трохи краще, ніж приготована на сковороді. Так смак і текстура зберігаються краще.
Коли є баклажани, можна приготувати італійську тумбет, а от для тих, хто любить ситний сніданок – дуже підійде туніська мааднус.
Запіканка мааднус на сніданок
Її рецептів багато, але без м'яса, картоплі та яєць не обійтися. І головне: мааднус перекладається як петрушка, тому вона обов'язкова.
Спочатку фарш (м'ясо) потрібно обсмажити разом з цибулею та картоплею, потім залити яєчною сумішшю. Спеції з'єднайте та вводіть у запіканку в два прийоми.
Рецепт зі сторінки www.straight.com.
Запіканка мааднус на сніданок
Інгредієнти:
- 450 г курячого м'яса, нарізаного;
- 1 середня цибулина, нарізана;
- 1 велика, нарізана кубиками, картоплина;
- 250 мл води;
- петрушка;
- 8 великих яєць;
- 175 г сиру;
- 30 мл оливкової олії.
Спеції:
- кмин;
- сіль, перець;
- коріандр;
- куркума;
- чебрець;
- червоний перець.
Як приготувати:
- Змішайте спеції разом.
- На середньому вогні обсмажте цибулю на 1 ст. л. оливкової олії до м'якості.
- Перемішайте нарізану курку з половиною суміші спецій. Додайте це до сковороди та підрум'яньте.
- Додайте картоплю та воду. Доведіть до слабкого кипіння, потім готуйте без кришки, доки картопля не стане м'якою і більшість рідини не випарується.
- Додайте нарізану петрушку і дайте охолонути.
- Розігрійте духовку до 180 градусів і змастіть оливковою олією.
- Ретельно збийте яйця у великій мисці, а потім змішайте з тертим сиром.
- Додайте суміш і курки, картоплі, петрушки та спеції.
- Добре перемішайте, вилийте у змащену олією форму для запікання.
- Випікайте від 30 до 35 хвилин або доки не схопиться в центрі.
В Ірані готують тах чин, запіканку, схожу на плов. Її рецепт тут.