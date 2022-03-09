Оладьи без яиц на завтрак – тесто замешивается на кефире

Если в холодильнике не оказалось необходимого для выпечки ингредиента, в нашем случае яиц, это не значит, что ничего не получится.
Сегодня классные десерты можно сделать не только без яиц, но и без муки.
Оладьи без яиц / Фото: Unsplash
Эти оладьи замешиваются на теплом кефире, муку нужно предварительно просеять.
Рецепт со страницы dana3012.
Оладьи без яиц
Оладьи без яиц / Фото: Инстаграм
Ингредиенты:
- кефир – 500 мл;
- сода – 1 ч. л.;
- соль – 0,5 ч. л.;
- мука – 200 г;
- сахар – 1 ст. л.
И еще один вариант завтрака – морковные оладьи – найдете здесь.
Как приготовить:
- Кефир немного нагреть, добавить соду, перевешать.
- Добавить остальные ингредиенты и перемешать до однородности.
- Жарить оладьи на разогретой сковороде, на среднем огне до золотистого цвета.