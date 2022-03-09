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Оладьи без яиц на завтрак – тесто замешивается на кефире

Ирина Маслова
9 марта, 07:03
Кефир перед замешиванием теста нужно слегка подогреть. Жарить оладьи на хорошо разогретой сковороде на среднем огне

Если в холодильнике не оказалось необходимого для выпечки ингредиента, в нашем случае яиц, это не значит, что ничего не получится.

Сегодня классные десерты можно сделать не только без яиц, но и без муки.

Оладьи без яиц / Фото: Unsplash

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Эти оладьи замешиваются на теплом кефире, муку нужно предварительно просеять.

Рецепт со страницы dana3012.

Оладьи без яиц

Оладьи без яиц / Фото: Инстаграм

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Ингредиенты:

  • кефир – 500 мл;
  • сода – 1 ч. л.;
  • соль – 0,5 ч. л.;
  • мука – 200 г;
  • сахар – 1 ст. л.

И еще один вариант завтрака – морковные оладьи – найдете здесь.

Как приготовить:

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  1. Кефир немного нагреть, добавить соду, перевешать.
  2. Добавить остальные ингредиенты и перемешать до однородности.
  3. Жарить оладьи на разогретой сковороде, на среднем огне до золотистого цвета.