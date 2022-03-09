Оладьи без яиц на завтрак – тесто замешивается на кефире

Если в холодильнике не оказалось необходимого для выпечки ингредиента, в нашем случае яиц, это не значит, что ничего не получится.

Сегодня классные десерты можно сделать не только без яиц, но и без муки.

Оладьи без яиц / Фото: Unsplash

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Эти оладьи замешиваются на теплом кефире, муку нужно предварительно просеять.

Рецепт со страницы dana3012.

Оладьи без яиц

Оладьи без яиц / Фото: Инстаграм

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Ингредиенты:

кефир – 500 мл;

сода – 1 ч. л.;

соль – 0,5 ч. л.;

мука – 200 г;

сахар – 1 ст. л.

И еще один вариант завтрака – морковные оладьи – найдете здесь.

Как приготовить:

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