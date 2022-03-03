Оладьи, как пончики – рецепт завтрака за 15 минут

Оладьи – пожалуй, один из самых интернациональных завтраков. Мы рассказывали, что в Польше их жарят с огромным количеством яблок и щедро посыпают сахарной пудрой перед подачей.
Эти же оладьи отличаются своей текстурой, очень похожей на пончики. Важно хорошо подогреть кефир, он поможет дрожжам сделать оладьи очень пышными.
Оладьи Фото: instagram.com/my_culinary_life/
Рецепт нашли на канале Очень Вкусно!
Оладьи
Оладьи на завтрак / Фото: Очень Вкусно!
Ингредиенты:
- кефир – 250 мл;
- яйцо – 1 шт.;
- сахар – 2-3 ст. л.;
- ванильный сахар – 1 пакетик;
- сода, соль – по 1/2 ч. л.;
- мука – 240 г.
Рецепт пышных морковных оладий с соусом найдете здесь.
Как приготовить:
- В муку добавить соль и соду, перемешать.
- Яйцо взбить с сахаром и ванилином, слегка взбить. Добавить хорошо подогретый кефир и перемешать.
- Добавить муку (ее может понадобится больше) и хорошо перемешать.
- Жарить оладьи на хорошо разогретом масле.
Как происходит процесс замешивания теста – смотрите ниже.