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Оладьи, как пончики – рецепт завтрака за 15 минут

Ирина Маслова
3 марта, 07:32
Пышными эти оладьи получаются за счет соды. Яйцо с сахаром и очень теплым кефиром взбиваются отдельно

Оладьи – пожалуй, один из самых интернациональных завтраков. Мы рассказывали, что в Польше их жарят с огромным количеством яблок и щедро посыпают сахарной пудрой перед подачей.

Эти же оладьи отличаются своей текстурой, очень похожей на пончики. Важно хорошо подогреть кефир, он поможет дрожжам сделать оладьи очень пышными.

Оладьи Фото: instagram.com/my_culinary_life/

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Рецепт нашли на канале Очень Вкусно!

Оладьи

Оладьи на завтрак / Фото: Очень Вкусно!

Ингредиенты:

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  • кефир – 250 мл;
  • яйцо – 1 шт.;
  • сахар – 2-3 ст. л.;
  • ванильный сахар – 1 пакетик;
  • сода, соль – по 1/2 ч. л.;
  • мука – 240 г.

Рецепт пышных морковных оладий с соусом найдете здесь.

Как приготовить:

  1. В муку добавить соль и соду, перемешать.
  2. Яйцо взбить с сахаром и ванилином, слегка взбить. Добавить хорошо подогретый кефир и перемешать.
  3. Добавить муку (ее может понадобится больше) и хорошо перемешать.
  4. Жарить оладьи на хорошо разогретом масле.

Как происходит процесс замешивания теста – смотрите ниже.

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