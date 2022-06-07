Оладьи в стиле пицца – подойдет практически все, что есть в холодильнике

Как и для пиццы-бутербродов, в оладьи в ее стиле можно добавлять все, что вы любите, или практически все, что лежит в холодильнике.
То есть ветчину можно заменить колбасой или отварным мясом, вместо твердого сыра взять шампиньоны, а от оливок вовсе отказаться.
Оладьи в стиле пицца на завтрак / Фото: instagram.com/lyudov_pp/
Сначала соединяются все дополнительные ингредиенты, потом к ним добавляются кефир, яйца и мука.
Рецепт с канала Вкусная минутка.
Оладьи в стиле пицца
Оладьи в стиле пицца / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/
Ингредиенты:
- кефир – 350 мл;
- сметана – 2 ст. л.;
- мука – 260-280 г;
- яйца – 2 шт.;
- ветчина – 100 г;
- твердый сыр – 80 г;
- оливки – 8-10 шт. (опционно);
- помидор – 1 шт.;
- сода – 0,5 ч. л.;
- петрушка, соль.
Как приготовить:
- Сыр натереть, оливки и зелень нарезать, помидоры и ветчину нарезать кубиками. Соединить, вбить яйца и перемешать. Посолить по вкусу.
- Влить кефир, добавить соду, сметану и перемешать. Просеять муку и замесить тесто ложкой.
- Жарить на хорошо разогретом масле до готовности.
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