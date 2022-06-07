Оладки в стилі піци – підійде практично все, що є в холодильнику

Як і для піци-бутербродів, в оладки в її стилі можна додавати все, що ви любите, або практично все, що лежить в холодильнику.

Тобто шинку можна замінити на ковбасу або відварне м'ясо, замість твердого сиру взяти печериці, а від оливок зовсім відмовитися.

Оладки в стилі піца на сніданок

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Спочатку з'єднуються всі додаткові інгредієнти, потім до них додаються кефір, яйця та борошно.

Рецепт з каналу Смачна хвилина.

Оладки в стилі піци

Оладки в стилі піца

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Інгредієнти:

кефір – 350 мл;

сметана – 2 ст. л.;

борошно – 260-280 г;

яйця – 2 шт.;

шинка – 100 г;

твердий сир – 80 г;

оливки – 8-10 шт. (опційно);

помідор – 1 шт.;

сода – 0,5 ч. л.;

петрушка, сіль.

Як приготувати:

Сир натерти, оливки та зелень нарізати, помідори та шинку нарізати кубиками. З'єднати, вбити яйця і перемішати. Посолити за смаком. Влити кефір, додати соду, сметану та перемішати. Просіяти борошно та замісити тісто ложкою. Смажити на добре розігрітій олії до готовності.

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