Оладки в стилі піци – підійде практично все, що є в холодильнику

Як і для піци-бутербродів, в оладки в її стилі можна додавати все, що ви любите, або практично все, що лежить в холодильнику.
Тобто шинку можна замінити на ковбасу або відварне м'ясо, замість твердого сиру взяти печериці, а від оливок зовсім відмовитися.
Оладки в стилі піца на сніданок
Спочатку з'єднуються всі додаткові інгредієнти, потім до них додаються кефір, яйця та борошно.
Рецепт з каналу Смачна хвилина.
Оладки в стилі піци
Оладки в стилі піца
Інгредієнти:
- кефір – 350 мл;
- сметана – 2 ст. л.;
- борошно – 260-280 г;
- яйця – 2 шт.;
- шинка – 100 г;
- твердий сир – 80 г;
- оливки – 8-10 шт. (опційно);
- помідор – 1 шт.;
- сода – 0,5 ч. л.;
- петрушка, сіль.
Як приготувати:
- Сир натерти, оливки та зелень нарізати, помідори та шинку нарізати кубиками. З'єднати, вбити яйця і перемішати. Посолити за смаком.
- Влити кефір, додати соду, сметану та перемішати. Просіяти борошно та замісити тісто ложкою.
- Смажити на добре розігрітій олії до готовності.
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