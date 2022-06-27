Омлет в кружке – добавляется что угодно, готовится в микроволновке (фото)

Его жарят и запекают, омлет получается очень пышным, если готовить его на пару.
А вот с омлетом в кружке удобно вдвойне. Первое – время приготовления, это не дольше трех-четырех минут. Второе – разнообразие.
Омлет в кружке на завтрак
То есть один омлет можно сделать с рыбой, другой с чем-то мясным, еще один с овощами. Все буде зависеть от количества кружек и вместительности микроволновки.
Фудблогер book.stylish для своего омлета взяла красную рыбу, оливки и помидоры.
Омлет в кружке
Омлет в кружке
Ингредиенты на одну порцию:
- яйцо – 2 шт.;
- молоко – 60-70 мл;
- соль, перец.
Как приготовить:
- В большой кружке взбить вилкой до образования пены яйца, молоко, соль, перец. Добавить дополнительные ингредиенты. Перемешать.
- Готовить в микроволновке три-четыре минуты. Подавать с зеленью.
Здесь узнаете о японском красочном омлете тамагояки, он готовится с морковью.