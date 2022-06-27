Омлет у кухлі – додається будь-що, готується в мікрохвильовці (фото)

Його смажать і запікають, омлет виходить дуже пишним, якщо готувати його на парі.
А от з омлетом у кухлі зручно подвійно. Перше – час приготування, це не довше трьох-чотирьох хвилин. Друге – різноманітність.
Омлет у кухлі на сніданок
Тобто один омлет можна зробити з рибою, інший із чимось м'ясним, ще один із овочами. Усе залежатиме від кількості кухлів та місткості мікрохвильовки.
Фублогерка book.stylish для свого омлету взяла червону рибу, оливки та помідори.
Омлет у кухлі
Омлет у чашці
Інгредієнти на одну порцію:
- яйце – 2 шт.;
- молоко – 60-70 мл;
- сіль, перець.
Як приготувати:
- У великому кухлі збити виделкою до утворення піни яйця, молоко, сіль, перець. Додати додаткові інгредієнти. Перемішати.
- Готувати в мікрохвильовій печі три-чотири хвилини. Подавати із зеленню.
Тут дізнаєтеся про японський барвистий омлет тамагоякі, він готується з морквою.