Омлет у кухлі – додається будь-що, готується в мікрохвильовці (фото)

Його смажать і запікають, омлет виходить дуже пишним, якщо готувати його на парі.

А от з омлетом у кухлі зручно подвійно. Перше – час приготування, це не довше трьох-чотирьох хвилин. Друге – різноманітність.

Омлет у кухлі на сніданок

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Тобто один омлет можна зробити з рибою, інший із чимось м'ясним, ще один із овочами. Усе залежатиме від кількості кухлів та місткості мікрохвильовки.

Фублогерка book.stylish для свого омлету взяла червону рибу, оливки та помідори.

Омлет у кухлі

Омлет у чашці

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Інгредієнти на одну порцію:

яйце – 2 шт.;

молоко – 60-70 мл;

сіль, перець.

Як приготувати:

У великому кухлі збити виделкою до утворення піни яйця, молоко, сіль, перець. Додати додаткові інгредієнти. Перемішати. Готувати в мікрохвильовій печі три-чотири хвилини. Подавати із зеленню.

Тут дізнаєтеся про японський барвистий омлет тамагоякі, він готується з морквою.