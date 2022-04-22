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Барвистий, але простий омлет тамагоякі – його їдять уранці японці

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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22 квітня, 07:05
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За рахунок того, що він готується тонкими шарами, робиться це просто, тамагоякі виходить соковитим і, безумовно, красивим. Потрібна ложка молока, цибуля та морква
Японський омлет тамагоякі на сніданок
Японський омлет тамагоякі на сніданок / Фото: instagram.com/venera.nwk

Продовжуємо знайомитися з омлетною мапою світу, тим самим влаштовуючи собі незвичайні сніданки. Про турецьку яєчню менемен ми писали, тепер дізнаємося, що люблять їсти вранці японці.

Як видно на фото, тамагоякі листковий. Це досягається за рахунок того, що яєчна суміш потрапить на сковороду тонким шаром, а потім у процесі смаження загорнеться в рулет.

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На каналі Завжди Смачно! пропонують взяти моркву, ріпчасту та зелену цибулю. Зрозуміло, що цей набір продуктів можна, а швидше потрібно розширювати.

Японський омлет тамагоякі

Японський листковий омлет з овочами
Японський листковий омлет з овочами / Фото: Всегда Вкусно!

Інгредієнти:

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  • яйця – 3 шт.;
  • зелена цибуля, морква, цибуля – за смаком;
  • молоко – 1 ст. л.;
  • сіль, перець.

Якщо хочеться омлет поситніше, приготуйте данький. Для нього треба шинка або бекон.

Як приготувати:

  1. Моркву та цибулю нарізати дрібно.
  2. Яйця трохи збити, процідити через ситечко. Додати молоко, сіль та перець. Перемішати.
  3. До яєць додати овочі та нарізану зелену цибулю.
  4. Сковороду розігріти з олією.
  5. Половником тонким шаром вилити першу партію маси. Готувати на слабкому вогні одну-дві хвилини.
  6. За допомогою лопатки скрутити яєчний млинець до половини. На порожнє місце у сковороді налити другу частину яєчної суміші. Смажити кілька хвилин. Декілька разів загорнути рулет знову. І так до кінця яєчної суміші.

З відео стане зрозумілим, як формувати на сковороді омлет тамагоякі.

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Рецепт улюбленого омлету з дитинства, як у дитсадку, знайдете тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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