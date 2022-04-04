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Омлет, як у дитячому садку – рецепт і три секрети його пишності

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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4 квітня, 07:05
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Дуже важливі пропорції яєць та молока, збивання майбутнього омлету вінчиком та висота бортів форми для запікання
Рецепт омлету, як у дитячому садку
Рецепт омлету, як у дитячому садку / Фото: instagram.com/shhh_kitchen

Ми знаємо щонайменше з десяток рецептів омлетів з конкретними правилами приготування та подачі. Наприклад, у Данії його готують з беконом і обов'язково подають з чорним хлібом. Такий собі доволі ситний сніданок.

Пишний та повітряний омлет ми любимо з дитинства. Він запікається, а подавати його можна з овочевим салатом.

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Секрети ідеального та пишного омлету наступні: на одне яйце – 50-55 мілілітрів молока. Збовтувати суміш потрібно вінчиком, а форма для запікання має бути з високими бортами.

Рецепт знайшли на каналі Їжа на будь-який Смак.

Омлет, як у дитячому садку

Омлет, як у дитячому садку
Омлет, як у дитячому садку / Фото: Еда на любой Вкус

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Інгредієнти:

  • яйце – 6 шт.;
  • молоко – 300 мл,
  • вершкове масло – 20 г;
  • сіль.

Як люблять готувати омлет у Денвері та про його особливості – читайте тут.

Як приготувати:

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  1. Розігріти духовку до 190 градусів.
  2. Яйця збити із сіллю та молоком за допомогою вінчика.
  3. Форму змастити вершковим маслом, вилити суміш і готувати 30-40 хвилин.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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