Омлет, як у дитячому садку – рецепт і три секрети його пишності

Ми знаємо щонайменше з десяток рецептів омлетів з конкретними правилами приготування та подачі. Наприклад, у Данії його готують з беконом і обов'язково подають з чорним хлібом. Такий собі доволі ситний сніданок.
Пишний та повітряний омлет ми любимо з дитинства. Він запікається, а подавати його можна з овочевим салатом.
Секрети ідеального та пишного омлету наступні: на одне яйце – 50-55 мілілітрів молока. Збовтувати суміш потрібно вінчиком, а форма для запікання має бути з високими бортами.
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Рецепт знайшли на каналі Їжа на будь-який Смак.
Омлет, як у дитячому садку
Інгредієнти:
- яйце – 6 шт.;
- молоко – 300 мл,
- вершкове масло – 20 г;
- сіль.
Як люблять готувати омлет у Денвері та про його особливості – читайте тут.
Як приготувати:
- Розігріти духовку до 190 градусів.
- Яйця збити із сіллю та молоком за допомогою вінчика.
- Форму змастити вершковим маслом, вилити суміш і готувати 30-40 хвилин.