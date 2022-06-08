Завжди пишний омлет на сніданок – він не смажиться та не запікається

Це омлет вариться. Причому змішувати інгредієнти потрібно дуже обережно та виделкою. За смаком додайте свіжу зелень

Пишний омлет з двох інгредієнтів

Якщо вже й готувати омлет, то готувати його, як у дитячому садку. Тобто максимально пишним.

Щоб досягти цього, потрібна духовка, на сковороді він часто опадає. На каналі Cakes & Cooking знайшли спосіб досягти не тільки неймовірної пишності, а й цікавої форми.

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Омлет готується на водяній бані та набуває форми ємності, в якій він "париться". Єдиний інструмент, яким треба користуватися – виделка. Міксером збивати не можна.

Пишний омлет з двох інгредієнтів

Що потрібно:

яйця – 4 шт.;

молоко – 250 г;

сіль, зелень.

Як приготувати:

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Яйця збити виделкою. Додати молоко й знову злегка перемішати виделкою. Посолити, додати нарізану зелень. Перелити в жаростійку миску. Закип'ятити воду, опустити миску з яєчною масою. Готувати під закритою кришкою на стабільному вогні вище за середній. Дістати з ємності за допомогою лопатки.

Детальніше про цей пишний омлет дивіться у відео нижче.

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