Всегда пышный омлет на завтрак – он не жарится и не запекается

Если уж и готовить омлет, то готовить его, как в детском саду. То есть максимально пышным.
Чтобы достичь этого, нужна все-таки духовка, на сковороде он часто опадает. На канале Cakes & Cooking нашли способ добиться не только невероятной пышности, но и интересной формы.
Омлет готовится на водяной бане и получает форму емкости, в которой он будет "париться". Единственный инструмент, которым нужно пользоваться – вилка. Миксером взбивать нельзя.
Пышный омлет из двух ингредиентов
Что нужно:
- яйца – 4 шт.;
- молоко – 250 г;
- соль, зелень.
Как приготовить:
- Яйца взбить вилкой. Добавить молоко и снова слегка перемешать вилкой.
- Посолить по вкусу, добавить нарезанную зелень. Перелить в жаростойкую миску.
- Закипятить воду, опустить миску с яичной массой. Готовить под закрытой крышкой на стабильном огне выше среднего.
- Достать из емкости с помощью лопатки.
Подробней об этом пышном омлете смотрите в видео ниже.
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