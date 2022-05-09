Пышный грибной омлет на завтрак – простой рецепт для духовки

Речь идет о шампиньонах. Если есть замороженные лисички, используйте их. Яйца будут взбиваться со сметаной

Омлет на завтрак с грибами / Фото: instagram.com/bbqmaster_wow/

Омлет в духовке готовится чуть дольше, чем в сковороде. Но нужно признать, что после запекания он чуть вкуснее.

Обычно к яйцам добавляется молоке, в омлете от prostovvkusno их нужно немного взбить со сметаной. Еще нужен твердый или полутвердый сыр, он подарит этому завтраку некоторую тягучесть.

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Во время приготовления духовку открывать не нужно, чтобы омлет сохранил свою форму.

Омлет с грибами в духовке

Омлет с грибами в духовке / Фото: instagram.com/prostovvkusno/

Ингредиенты на одну порцию:

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2 яйца;

70 г свежих шампиньонов;

1 ст. л. сметаны;

40 г твердого/полутвердого сыра;

соль.

Очень красивый омлет с овощами любят готовить в Японии, называется он тамагояки, его рецепт здесь.

Как приготовить:

Грибы хорошо промыть, мелко нарезать и обжарить до готовности, сыр натереть на крупной терке. Яйца взбить со сметаной, посолить. Добавить сыр и грибы. Перемешать. Форму смазать небольшим количеством растительного масла и разлить приготовленную смесь, не доливая до края. Выпекать в разогретой духовке на 180 градусов около 20-25 минут. Выключить огонь и оставить омлет еще на 7 минут.

Для более сытного завтрака подойдет датский омлет, он готовится с беконом или ветчиной.