Освежающий тархун – простой рецепт одного из главных напитков лета (фото)

В Англии готовят кордиал, обычно из ягод, и подают со льдом, главный напиток Грузии, после вина, – тархун, изумрудный и освежающий.
Его автором считают грузинского мецената Митрофана Лагидзе. В конце 19-го века, экспериментируя с содовыми водами, он стал добавлять в них сиропы и настойки из трав.
Как приготовить сироп для тархуна / Фото: Коллаж: Сегодня
Так случилось и с эстрагоном, его нужно 500 граммов. Автор рецепта На кухне у Мери предупреждает, что в свой сироп для тархуна капнула немного пищевого красителя. Потому что при варке цвет зелени меняется.
Тархун с лимоном
Тархун с лимоном, рецепт домашнего напитка
Ингредиенты:
- эстрагон – 500 г;
- сахар – 500 г;
- лимон – 1 шт.
- вода – 1500 мл;
- лимонная кислота – 0,5 ч. л.;
- газированная вода.
Как приготовить:
- Эстрагон тщательно промыть и обсушить. Убрать листья со стеблей. Листья измельчить в блендере.
- В кастрюлю налить 150 мл воды, засыпать стебли. Добавить измельченные листья.
- Варить 10-15 минут после закипания. Процедить, добавить сахар и поставить на плиту до растворения сахара.
- Добавить лимонную кислоту и несколько долек лимона. Сироп готовить на медленном огне, варить до загустения.
- Остудить и перелить в стеклянную тару с крышкой.
- В стаканах соединить по несколько кубиков льда и столовых ложек сиропа. Добавить газированную воду по вкусу.
Если любите кофе, то не пропустите рецепт интересного напитка "Гибралтар".