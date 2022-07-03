Освежающий тархун – простой рецепт одного из главных напитков лета (фото)

В Англии готовят кордиал, обычно из ягод, и подают со льдом, главный напиток Грузии, после вина, – тархун, изумрудный и освежающий.

Его автором считают грузинского мецената Митрофана Лагидзе. В конце 19-го века, экспериментируя с содовыми водами, он стал добавлять в них сиропы и настойки из трав.

Как приготовить сироп для тархуна / Фото: Коллаж: Сегодня

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Так случилось и с эстрагоном, его нужно 500 граммов. Автор рецепта На кухне у Мери предупреждает, что в свой сироп для тархуна капнула немного пищевого красителя. Потому что при варке цвет зелени меняется.

Тархун с лимоном

Тархун с лимоном, рецепт домашнего напитка

Ингредиенты:

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эстрагон – 500 г;

сахар – 500 г;

лимон – 1 шт.

вода – 1500 мл;

лимонная кислота – 0,5 ч. л.;

газированная вода.

Как приготовить:

Эстрагон тщательно промыть и обсушить. Убрать листья со стеблей. Листья измельчить в блендере. В кастрюлю налить 150 мл воды, засыпать стебли. Добавить измельченные листья. Варить 10-15 минут после закипания. Процедить, добавить сахар и поставить на плиту до растворения сахара. Добавить лимонную кислоту и несколько долек лимона. Сироп готовить на медленном огне, варить до загустения. Остудить и перелить в стеклянную тару с крышкой. В стаканах соединить по несколько кубиков льда и столовых ложек сиропа. Добавить газированную воду по вкусу.

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