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Освежающий тархун – простой рецепт одного из главных напитков лета (фото)

Ирина Маслова
3 июля, 08:25
Начинается его приготовления с сиропа. Для этого нужен эстрагон, сахар и несколько лимонных долек. Сироп можно хранить до недели в стеклянной таре

В Англии готовят кордиал, обычно из ягод, и подают со льдом, главный напиток Грузии, после вина, – тархун, изумрудный и освежающий.

Его автором считают грузинского мецената Митрофана Лагидзе. В конце 19-го века, экспериментируя с содовыми водами, он стал добавлять в них сиропы и настойки из трав.

Как приготовить сироп для тархуна / Фото: Коллаж: Сегодня

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Так случилось и с эстрагоном, его нужно 500 граммов. Автор рецепта На кухне у Мери предупреждает, что в свой сироп для тархуна капнула немного пищевого красителя. Потому что при варке цвет зелени меняется.

Тархун с лимоном

Тархун с лимоном, рецепт домашнего напитка

Ингредиенты:

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  • эстрагон – 500 г;
  • сахар – 500 г;
  • лимон – 1 шт.
  • вода – 1500 мл;
  • лимонная кислота – 0,5 ч. л.;
  • газированная вода.

Как приготовить:

  1. Эстрагон тщательно промыть и обсушить. Убрать листья со стеблей. Листья измельчить в блендере.
  2. В кастрюлю налить 150 мл воды, засыпать стебли. Добавить измельченные листья.
  3. Варить 10-15 минут после закипания. Процедить, добавить сахар и поставить на плиту до растворения сахара.
  4. Добавить лимонную кислоту и несколько долек лимона. Сироп готовить на медленном огне, варить до загустения.
  5. Остудить и перелить в стеклянную тару с крышкой.
  6. В стаканах соединить по несколько кубиков льда и столовых ложек сиропа. Добавить газированную воду по вкусу.

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