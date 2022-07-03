Освіжальний тархун – простий рецепт одного з головних напоїв літа (фото)

В Англії готують кордіал, зазвичай з ягід, і подають з льодом, головний напій Грузії, після вина, – тархун, смарагдовий і освіжальний.

Його автором вважають грузинського мецената Митрофана Лагідзе. Наприкінці 19-го століття, експериментуючи із содовими водами, він став додавати до них сиропи та настоянки з трав.

Як приготувати сироп для тархуну / Фото: Колаж: Сьогодні

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Так сталося і з естрагоном, його потрібно 500 грамів. Авторка рецепта На кухні у Мері попереджає, що у свій сироп для тархуна крапнула трохи харчового барвника. Адже при варінні колір зелені змінюється.

Тархун з лимоном

Тархун з лимоном, рецепт домашнього напою

Інгредієнти:

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естрагон – 500 г;

цукор – 500 г;

лимон – 1 шт.

вода – 1500 мл;

лимонна кислота – 0,5 ч. л.;

газована вода.

Як приготувати:

Естрагон ретельно промити та обсушити. Відірвати листя зі стебел. Листя подрібнити в блендері. У каструлю налити 150 мл води, засипати стебла. Додати подрібнене листя. Варити 10-15 хвилин після закипання. Процідити, додати цукор та поставити на плиту до розчинення цукру. Додати лимонну кислоту й кілька часточок лимона. Сироп готувати на повільному вогні, варити до загустіння. Остудити та перелити в скляну тару з кришкою. У склянках з'єднати кілька кубиків льоду та кілька столових ложок сиропу. Додати газовану воду за смаком.

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