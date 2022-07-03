Освіжальний тархун – простий рецепт одного з головних напоїв літа (фото)

В Англії готують кордіал, зазвичай з ягід, і подають з льодом, головний напій Грузії, після вина, – тархун, смарагдовий і освіжальний.
Його автором вважають грузинського мецената Митрофана Лагідзе. Наприкінці 19-го століття, експериментуючи із содовими водами, він став додавати до них сиропи та настоянки з трав.
Як приготувати сироп для тархуну / Фото: Колаж: Сьогодні
Так сталося і з естрагоном, його потрібно 500 грамів. Авторка рецепта На кухні у Мері попереджає, що у свій сироп для тархуна крапнула трохи харчового барвника. Адже при варінні колір зелені змінюється.
Тархун з лимоном
Тархун з лимоном, рецепт домашнього напою
Інгредієнти:
- естрагон – 500 г;
- цукор – 500 г;
- лимон – 1 шт.
- вода – 1500 мл;
- лимонна кислота – 0,5 ч. л.;
- газована вода.
Як приготувати:
- Естрагон ретельно промити та обсушити. Відірвати листя зі стебел. Листя подрібнити в блендері.
- У каструлю налити 150 мл води, засипати стебла. Додати подрібнене листя.
- Варити 10-15 хвилин після закипання. Процідити, додати цукор та поставити на плиту до розчинення цукру.
- Додати лимонну кислоту й кілька часточок лимона. Сироп готувати на повільному вогні, варити до загустіння.
- Остудити та перелити в скляну тару з кришкою.
- У склянках з'єднати кілька кубиків льоду та кілька столових ложок сиропу. Додати газовану воду за смаком.
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