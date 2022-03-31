Отличный десерт за 25 минут из одного яблока, муки и горсти орехов

Этот отличный десерт является таковым по нескольким критериям: он действительно готовится максимум за полчаса и из очень простых ингредиентов. Подобных рецептов хватает, о красивых черепашках из орехов и шоколада мы рассказывали.
Этот больше похоже на нежные кексы, которые будут украшать тертое яблоко, орехи и изюм.
Быстрые кексы с яблоками и орехами / Фото: Ricette dolce facili
На канале Ricette dolce facili рекомендуют смазать верхушку уже готовой выпечки абрикосовым вареньем.
Яблочный десерт с орехами
Яблочный десерт с орехами / Фото: Ricette dolce facili
Ингредиенты:
- по 1 шт. яйцо, яблоко;
- 70 г сахара;
- 8 г ванильного сахара;
- щепотка соли;
- 70 мл растительного масла;
- 80 мл молока;
- 150 г муки;
- 7 г разрыхлителя
- 1 ст. л. сахара;
- орехи, изюм, корица.
И еще один рецепт замечательного десерта из какао, бананов и овсянки читайте здесь.
Как приготовить:
- Формочки смазать сливочным маслом, припылить мукой.
- Яйцо взбить венчиком с сахаром, растительным маслом, ванильным сахаром и щепоткой соли.
- Влить теплое молоко, всыпать разрыхлитель и частями – муку. Перемешать. Разлить тесто по формочкам.
- Яблоко почистить, натереть, орехи измельчить. Выложить на тесто. Посыпать корицей, изюмом и сахаром.
- Выпекать в разогретоq до 180 градусов духовке 20-25 минут.
Весь процесс приготовления этого быстрого десерта смотрите в видео.