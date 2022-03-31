Чудовий десерт за 25 хвилин з одного яблука, борошна та жмені горіхів

Цей десерт є таким за декількома критеріями: він справді готується максимум за пів години та з дуже простих інгредієнтів. Подібних рецептів вистачає, про красивих черепашок з горіхів та шоколаду ми розповідали.
Цей більше схожий на ніжні кекси, які прикрашатимуть терте яблуко, горіхи та родзинки.
Швидкі кекси з яблуками та горіхами / Фото: Ricette dolce facili
На каналі Ricette dolce facili рекомендують змастити верхівку вже готової випічки абрикосовим варенням.
Яблучний десерт з горіхами
Яблучний десерт з горіхами / Фото: Ricette dolce facili
Інгредієнти:
- по 1 шт. яйце, яблуко;
- 70 г цукру;
- 8 г ванільного цукру;
- дрібка солі;
- 70 мл олії;
- 80 мл молока;
- 150 г борошна;
- 7 г розпушувача
- 1 ст. л. цукру;
- горіхи, родзинки, кориця.
І ще один рецепт чудового десерту з какао, бананів та вівсянки читайте тут.
Як приготувати:
- Форми змастити вершковим маслом, припилити борошном.
- Яйце збити вінчиком з цукром, олією, ванільним цукром і дрібкою солі.
- Влити тепле молоко, всипати розпушувач та частинами – борошно. Перемішати. Розлити тісто по формах.
- Яблуко почистити, натерти, подрібнити горіхи. Викласти на тісто. Посипати корицею, родзинками та цукром.
- Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 20-25 хвилин.
Весь процес приготування цього швидкого десерту дивіться у відео.