Овсяно-яблочные оладьи к завтраку – подавайте их с медом

В рецепте нет муки, а это значит, что такой завтрак должны оценить те, кто придерживается правильного питания.
Как сделать классный кекс на овсянке с яблоками и морковью, ми писали. Обязательно попробуйте и его.
Яблочные оладьи / Фото: instagram.com/nielicha_micha/
Все ингредиенты можно взбить в блендере для более однородной текстуры или не использовать блендер, а натереть яблоко.
Если фрукты слишком сочные, лишний сок нужно отжать.
Рецепт этого завтрака редакционный, количество сахара не указываем – добавляйте его по вкусу.
Овсяно-яблочные оладьи
Овсяно-яблочные оладьи / Фото: instagram.com/own_food_
Ингредиенты на 5 штук:
- 2 яйца;
- 150 г овсянки;
- 2 шт. яблок;
- 0,5 ч. л. разрыхлителя;
- сахар или подсластитель и пряности – по вкусу.
К завтраку будет очень уместен пудинг из овсянки и моркови – рецепт здесь.
Как приготовить:
- В блендере соединить яйца, овсянку и яблоки, нарезанные небольшими кусочками, до получение однородной массы.
- Добавить сахар или подсластитель и пряности, перемешать.
- Жарить оладьи на хорошо разогретой сковороде. Подавать с медом.