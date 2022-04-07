Вівсяно-яблучні оладки до сніданку – подавайте їх з медом

У рецепті немає борошна, а це означає, що такий сніданок мають оцінити ті, хто дотримується правильного харчування.

Як зробити класний кекс на вівсянці з яблуками та морквою, ми писали. Обов'язково спробуйте його.

Яблучні оладки / Фото: instagram.com/nielicha_micha/

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Усі інгредієнти можна збити в блендері для одноріднішої текстури або не використовувати блендер, а натерти яблуко.

Якщо фрукти надто соковиті, зайвий сік треба віджати.

Рецепт цього сніданку редакційний, кількість цукру не вказуємо – додавайте його за смаком.

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Вівсяно-яблучні оладки

Вівсяно-яблучні оладки / Фото: instagram.com/own_food_

Інгредієнти на 5 штук:

2 яйця;

150 г вівсянки;

2 шт. яблук;

0,5 ч. л. розпушувача;

цукор або підсолоджувач та прянощі – за смаком.

До сніданку буде дуже доречний пудинг з вівсянки та моркви – рецепт тут.



Як приготувати:

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