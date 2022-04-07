Вівсяно-яблучні оладки до сніданку – подавайте їх з медом

У рецепті немає борошна, а це означає, що такий сніданок мають оцінити ті, хто дотримується правильного харчування.
Як зробити класний кекс на вівсянці з яблуками та морквою, ми писали. Обов'язково спробуйте його.
Яблучні оладки / Фото: instagram.com/nielicha_micha/
Усі інгредієнти можна збити в блендері для одноріднішої текстури або не використовувати блендер, а натерти яблуко.
Якщо фрукти надто соковиті, зайвий сік треба віджати.
Рецепт цього сніданку редакційний, кількість цукру не вказуємо – додавайте його за смаком.
Вівсяно-яблучні оладки
Вівсяно-яблучні оладки / Фото: instagram.com/own_food_
Інгредієнти на 5 штук:
- 2 яйця;
- 150 г вівсянки;
- 2 шт. яблук;
- 0,5 ч. л. розпушувача;
- цукор або підсолоджувач та прянощі – за смаком.
До сніданку буде дуже доречний пудинг з вівсянки та моркви – рецепт тут.
Як приготувати:
- У блендері з'єднати яйця, вівсянку та яблука, нарізані невеликими шматочками, до отримання однорідної маси.
- Додати цукор або підсолоджувач та прянощі, перемішати.
- Смажити оладки на добре розігрітій сковороді. Подавати з медом.