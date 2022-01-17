Овсяное печенье как в детстве – простой рецепт любимой выпечки

Печенье в советское время продавалось на развес, как песочные "Глаголики", либо в красивых коробках, как овсяное.

Несмотря на абсолютную простоту последнего, оно было невероятно популярным и предлагалось под названием "Овсяное" или "Овсяночка".

Овсяное печенье - рецепт как в детстве / Фото: Depositphotos

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По требованиям производства овсяной муки в составе печенья тогда должно было быть не менее 14%.

Откуда эта цифра и почему именно такое количество – неизвестно.

В рецепте от фудблогера sweet_foto_rnd, кроме изюма, нужна половина чайной ложки меда.

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Овсяное печенье как в детстве

Овсяное печенье как в детстве / Фото: instagram.com/veta.dieta

Ингредиенты:

Пшеничная мука – 175 г

Овсяная мука – 75 г

Сливочное масло – 80 г

Сахар – 120 г

Ванильный сахар – 10 г

Мед – 15 г

Вода – 50 г

Изюм – 25 г

Сода – 1/2 ч. л.

Корица – 1 ч. л. (без горки)

Щепотка соли

И еще одно печенье из детства – "Каштаны" в вафельной крошке – очень стоит попробовать. В тесто идут вареные желтки.

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Как приготовить: