Вівсяне печиво як у дитинстві – простий рецепт улюбленої випічки

Печиво за радянських часів продавалося на вагу, як пісочні "Глаголики", або в красивих коробках, як вівсяне.
Попри абсолютну простоту останнього, воно було неймовірно популярним та пропонувалося під назвою "Вівсяне" або "Вівсяночка".
Вівсяне печиво - рецепт як у дитинстві / Фото: Depositphotos
За вимогами виробництва вівсяного борошна у складі печива тоді мало бути щонайменше 14%.
Звідки ця цифра і чому саме така кількість – невідомо.
У рецепті від фудблогерки sweet_foto_rnd, крім родзинок, потрібна половина чайної ложки меду.
Вівсяне печиво як у дитинстві
Вівсяне печиво як у дитинстві / Фото: instagram.com/veta.dieta
Інгредієнти:
- Пшеничне борошно – 175 г
- Вівсяне борошно – 75 г
- Вершкове масло – 80 г
- Цукор – 120 г
- Ванільний цукор – 10 г
- Мед – 15 г
- Вода – 50 г
- Родзинки – 25 г
- Сода – 1/2 ч. л.
- Кориця – 1 ч. л. (без гірки)
- Дрібка солі
І ще одне печиво з дитинства -"Каштани" у вафельній крихті – дуже варто спробувати. У тісто йдуть варені жовтки.
Як приготувати:
- Родзинки промити, обсушити серветкою і подрібнити блендером або ножем. З'єднати просіяне пшеничне борошно, вівсяне борошно, соду.
- Розм'якшене вершкове масло збити з цукром, ванільним цукром, сіллю до пишності. Додати мед, родзинки та перемішати. Влити теплу воду, перемішати ще раз.
- Ввести борошняну суміш і замісити тісто. Сформувати кульки розміром з волоський горіх.
- Викласти на пергамент, надати форми пальцями.
- Випікати за температури 200 градусів 15 хвилин.