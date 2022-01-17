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Вівсяне печиво як у дитинстві – простий рецепт улюбленої випічки

Ірина Маслова
17 січня, 10:14
Колись воно продавалося не тільки на вагу, а й у гарних, практично подарункових коробках. Для цього рецепта потрібно трохи меду, родзинок та ванільного цукру

Печиво за радянських часів продавалося на вагу, як пісочні "Глаголики", або в красивих коробках, як вівсяне.

Попри абсолютну простоту останнього, воно було неймовірно популярним та пропонувалося під назвою "Вівсяне" або "Вівсяночка".

Вівсяне печиво - рецепт як у дитинстві / Фото: Depositphotos

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За вимогами виробництва вівсяного борошна у складі печива тоді мало бути щонайменше 14%.

Звідки ця цифра і чому саме така кількість – невідомо.

У рецепті від фудблогерки sweet_foto_rnd, крім родзинок, потрібна половина чайної ложки меду.

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Вівсяне печиво як у дитинстві

Вівсяне печиво як у дитинстві / Фото: instagram.com/veta.dieta

Інгредієнти:

  • Пшеничне борошно – 175 г
  • Вівсяне борошно – 75 г
  • Вершкове масло – 80 г
  • Цукор – 120 г
  • Ванільний цукор – 10 г
  • Мед – 15 г
  • Вода – 50 г
  • Родзинки – 25 г
  • Сода – 1/2 ч. л.
  • Кориця – 1 ч. л. (без гірки)
  • Дрібка солі

І ще одне печиво з дитинства -"Каштани" у вафельній крихті – дуже варто спробувати. У тісто йдуть варені жовтки.

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Як приготувати:

  1. Родзинки промити, обсушити серветкою і подрібнити блендером або ножем. З'єднати просіяне пшеничне борошно, вівсяне борошно, соду.
  2. Розм'якшене вершкове масло збити з цукром, ванільним цукром, сіллю до пишності. Додати мед, родзинки та перемішати. Влити теплу воду, перемішати ще раз.
  3. Ввести борошняну суміш і замісити тісто. Сформувати кульки розміром з волоський горіх.
  4. Викласти на пергамент, надати форми пальцями.
  5. Випікати за температури 200 градусів 15 хвилин.